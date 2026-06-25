Ministria e Kulturës e Letonisë urdhëron ndërprerjen e përdorimit të gjuhës ruse në aktivitetet zyrtare kulturore

Aysu Biçer
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Ministria e Kulturës e Letonisë ka udhëzuar institucionet dhe kompanitë shtetërore nën autoritetin e saj që të ndalojnë përdorimin e gjuhës ruse në aktivitetet zyrtare, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve LETA, direktiva e lëshuar nga ministri i Kulturës, Nauris Puntulis, synon të largojë gjuhën ruse nga hapësira publike në të gjitha organizatat e lidhura me ministrinë.
Sipas rregullave të reja, gjuha ruse nuk do të përdoret më në ngjarje ndërkombëtare, në dokumentet e planifikimit strategjik, materialet reklamuese apo në faqet zyrtare të internetit të institucioneve dhe ndërmarrjeve shtetërore të administruara nga ministria.
Ministria e Kulturës tha se ky vendim bazohet në dispozitat kushtetuese që përcaktojnë letonishten si të vetmen gjuhë zyrtare të vendit, si dhe në një vendim të Gjykatës Kushtetuese të nxjerrë më 30 mars.
Zyrtarët thanë se ndryshimet nuk do të ndikojnë në aktivitetet profesionale artistike që përfshijnë vepra të krijuara fillimisht në gjuhën ruse.
Institucioneve të përfshira në këtë direktivë u është dhënë afat deri më 30 korrik për të zbatuar kërkesat e reja.
Sekretari parlamentar, Ivars Abolins, në rrjetet sociale tha se disa projekte integrimi që promovojnë përdorimin e gjuhës ruse ose e përdorin atë si gjuhë ndërmjetëse gjithashtu do të rishikohen.
Vendimi vjen në mes të një debati më të gjerë mbi vendin e gjuhës ruse në hapësirën publike të Letonisë. Teatri Rus i Rigës “Mikhail Chekhov” në kryeqytetin Riga më parë ka tërhequr kritika pasi kishte vendosur reklama në gjuhën ruse në pjesën e jashtme të ndërtesës.