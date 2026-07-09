Ministri turk i Energjisë takohet me homologun irakian në Bagdad

Seyit Şamil Kurt
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ministri turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar tha të enjten se u takua me ministrin irakian të naftës, Basim Mohammed Khudair në Bagdad për të diskutuar bashkëpunimin energjetik midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën NSosyal të Turqisë, Bayraktar tha se ai mbajti "një takim produktiv" me Khudair, gjatë të cilit të dy palët shqyrtuan fushat e mundshme të bashkëpunimit në naftë dhe gaz natyror, veçanërisht në lidhje me tubacionin e naftës bruto Irak-Turqi.
Bayraktar tha se përdorimi sa më efektiv i infrastrukturës ekzistuese dhe mbështetja e saj me lidhje të reja përbën bazën e vizionit të përbashkët të Turqisë dhe Irakut për energjinë.
“Në përputhje me këtë vizion, ne po vazhdojmë përpjekjet tona për ta transformuar Projektin e Rrugës së Zhvillimit jo vetëm në një korridor tregtar dhe transporti, por edhe në një rrugë rajonale të energjisë”, tha ai.
Bayraktar shtoi se Turqia i kushton rëndësi ecjes përpara në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e sapoformuar të Irakut.