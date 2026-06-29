Ministri rus: Moska po zhvillon sistem inteligjence artificiale për t'iu kundërvënë sulmeve ukrainase me dronë

Elena Teslova
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Ministri rus i Mbrojtjes, Andrey Belousov tha sot se Rusia planifikon të fusë vendimmarrjen e asistuar nga inteligjenca artificiale në sistemin e saj të mbrojtjes ajrore deri në nëntor, si pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar mbrojtjen kundër sulmeve me dronë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me korrespondentët ushtarakë në Moskë, Belousov tha se nisma e IA-së ishte një nga shtatë projektet e mbrojtjes të planifikuara për t'u përfunduar deri në fund të vitit dhe po zhvillohej në bashkëpunim me kompanitë civile.
"Ne tashmë jemi duke punuar aktivisht për këtë në mbrojtjen ajrore. Ky është një nga shtatë projektet që duhet të zbatojmë deri në fund të këtij viti. Rezultati duhet të jepet deri në nëntor", tha ai.
Belousov tha se Rusia kishte ndërtuar sistem të unifikuar informacioni që nga prilli për të përmirësuar ndërgjegjësimin e situatës për sulmet me dronë, duke shtuar se softueri po vendosej nga niveli taktik e lart për të mundësuar komandantët të zbulojnë objektivat, të monitorojnë fushën e betejës dhe të menaxhojnë operacionet luftarake.
Ai tha se Rusia kishte krijuar sistem mbrojtës të shtresave kundër dronëve në të gjitha grupimet ushtarake të përfshira në operacionet luftarake në Ukrainë dhe po vendoste në mënyrë aktive grupe të lëvizshme zjarri për të luftuar mjetet ajrore pa pilot.
"Natyra e kërcënimeve me dronë me të cilat përballen rajonet ruse dhe forcat në Ukrainë ndryshon çdo dy deri në tre muaj", tha Belousov duke kërkuar përshtatje të vazhdueshme të masave mbrojtëse.