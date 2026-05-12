Ministri Lamallari takon homologun italian: Riafirmuam partneritetin strategjik Shqipëri-Itali

Fatjon Cuka
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë, Besfort Lamallari ka pritur në një takim zyrtar në Tiranë homologun e tij italian, Matteo Piantedosi, ndërkohë në fokus të diskutimeve ishin çështjet mbi bashkëpunimin në fushën e policisë dhe sigurisë, menaxhimit të emigracionit dhe kontrollit kufitar, transmeton Anadolu.
Ministri Lamallari ka theksuar se me homologun italian kanë riafirmuar partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Italisë.
Në një njoftim nga Ministria e Punëve të Brendshme thuhet se takimi është realizuar në kuadër të forcimit të partneritetit strategjik dhe bashkëpunimit dypalësh mes dy vendeve.
"Gjatë takimit, të dy ministrat vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Italisë, të mbështetura mbi lidhje historike, kulturore, ekonomike dhe njerëzore si dhe riafirmuan angazhimin e përbashkët për forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Ministri Lamallari shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur të Italisë ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar rolin aktiv të Romës në mbështetjen e perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor", thekson njoftimi.
Lamallari ka nënvizuar se në kushtet e sfidave aktuale gjeopolitike, uniteti dhe solidariteti ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit mbeten thelbësore, sipas tij, për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit.
"Të dy ministrat vlerësuan rolin e komunitetit shqiptar në Itali dhe të qytetarëve italianë që jetojnë e investojnë në Shqipëri, duke e konsideruar këtë urë njerëzore si një element kyç në afrimin e mëtejshëm mes dy vendeve. Në këtë kuadër, u evidentua edhe rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të kulturës arbëreshe në Itali, si pjesë e trashëgimisë së përbashkët historike dhe kulturore", thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, takimi u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, "duke konfirmuar nivelin e lartë të dialogut politik dhe bashkëpunimit strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë".
Në një reagim në rrjetet sociale, Lamallari ka theksuar se në takimin me ministrin Piantedosi, riafirmuan "partneritetin strategjik dhe bashkëpunimin e shkëlqyer mes dy vendeve".
"Diskutuam mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, menaxhimit të kufijve, luftës kundër migracionit të paligjshëm dhe sfidave të përbashkëta që lidhen me sigurinë rajonale dhe evropiane. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Italisë është më shumë se një partneritet institucional, është një lidhje e fortë njerëzore, historike dhe strategjike mes dy popujve tanë", ka theksuar Lamallari.