Ministri izraelit sulmon Xhaminë Al-Aksa për të shënuar pushtimin e Kudsit Lindor

Rania R.a. Abushamala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri izraelit i Çështjeve të Negevit dhe Galilesë, Yitzhak Wasserlauf, sulmoi kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsit Lindor të pushtuar të mërkurën, dy ditë para përvjetorit të pushtimit të qytetit nga Izraeli, sipas burimeve palestineze, transmeton Anadolu.
Wasserlauf është anëtar i partisë së ekstremit të djathtë Otzma Yehudit të udhëhequr nga Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir.
Si Ben-Gvir ashtu edhe Wasserlauf kishin hyrë më parë me forcë në kompleksin Al-Aksa, duke shkaktuar një valë dënimesh nga palestinezët dhe vendet arabe.
Bastisja e së mërkurës vjen dy ditë para se Izraeli të shënojë përvjetorin e pushtimit të Kudsit Lindor në vitin 1967 sipas kalendarit hebraik.
Organizatat izraelite të ekstremit të djathtë u kanë bërë thirrje mbështetësve të sulmojnë kompleksin e Xhamisë Al-Aksa për të shënuar pushtimin e qytetit nga Izraeli. Ata gjithashtu planifikojnë një marshim flamuri të planifikuar për të enjten në mbrëmje në Kudsit Lindor.
Izraeli pushtoi Kudsit Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabe-Izraelite të vitit 1967. Gjithashtu aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, një veprim që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.