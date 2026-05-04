Ministri izraelit: Po zhvillohen diskutime për zgjedhje të mundshme të parakohshme

Lina Altawell
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Ministri izraelit i Energjisë, Eli Cohen, tha se po zhvillohen diskutime rreth mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme, duke zhvendosu potencialisht datën nga 27 tetori në 1 shtator, transmeton Anadolu.
Cohen, një anëtar i partisë Likud të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, i tha Radios së Ushtrisë izraelite se po zhvillohen diskutime rreth mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve më 1 shtator dhe çështja është ngritur ditët e fundit, me ndryshimin kohor midis asaj date dhe 27 tetorit që nuk është i rëndësishëm.
Mandati aktual i Knessetit do të përfundojë në tetor.
Më herët të hënën, Channel 12 raportoi se partitë fetare po ushtrojnë presion të madh mbi Netanyahun për të mbajtur zgjedhje të parakohshme.
Ai shtoi se partitë fetare shtyjnë për të mbajtur zgjedhjet më 1 shtator, ndërsa Netanyahu dëshiron të mbajë datën origjinale të zgjedhjeve të 27 tetorit.
Sipas kanalit, një vendim përfundimtar pritet të varet nga zhvillimet që lidhen me Iranin, të cilin e përshkroi si "një faktor vendimtar në konsideratat kohore të Netanyahut".
Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku më shumë se 72.000 njerëz janë vrarë në një sulm vdekjeprurës.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.