Ministri izraelit kundërshton armëpushimin: "Libani duhet të jetë shesh lojërash për Izraelin"

Lina Altawell
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir bëri thirrje sot për të refuzuar çdo marrëveshje armëpushimi në Liban, duke thënë se vendi arab "duhet të jetë shesh lojërash për Izraelin", transmeton Anadolu.
"Izraeli nuk mund të pajtohet me një armëpushim në Liban", tha ministri ekstremist për transmetuesin publik izraelit KAN në një intervistë. Ai i kërkoi kryeministrit Benjamin Netanyahu që t'ia përcjellë presidentit të SHBA-së, Donald Trump refuzimin e Izraelit për çdo armëpushim në Liban.
"Trumpi është një mik i vërtetë dhe ne duhet ta trajtojmë me mirësjellje dhe ta përqafojmë, por duhet t'i themi se nuk mund të pajtohemi me një armëpushim në Liban", tha Ben-Gvir.
"Ne jemi ata që marrim vendime dhe ka rezultate të mira për ushtarët tanë", shtoi ai.
Kundërshtimi i tij vjen mes mosmarrëveshjeve në rritje brenda qarqeve politike dhe të sigurisë izraelite mbi një memorandum mirëkuptimi midis SHBA-së dhe Iranit dhe implikimet e tyre të mundshme për përfundimin e luftës në frontin libanez.
Izraeli dhe Libani do të mbajnë raund të pestë të negociatave të drejtpërdrejta të martën në Uashington. Bisedimet e ardhshme pasojnë katër raunde të mëparshme midis dy palëve që filluan në prill si pjesë e një pike që synon t'i japë fund luftës izraelite në Liban.
Negociatat e ndërmjetësuara nga SHBA-ja vijnë ndërsa kritikat rriten brenda Izraelit për trajtimin e bisedimeve nga Uashingtoni me Iranin dhe Hezbollahun. Faqja izraelite e lajmeve i24NEWS, duke cituar zyrtarë izraelitë, tha se Tel Avivi ka frikë se një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit mund të forcojë Teheranin dhe aleatët e tij në rajon.
Zyrtarët pretenduan se administrata e Trumpit dhe ekipi i saj negociator "keqkuptojnë ideologjinë që drejton Teheranin dhe Hezbollahun". "Trumpi nuk flet (gjuhën) shiite", thanë ata duke iu referuar asaj që ata pretendojnë se është një dështim për të kuptuar natyrën e sistemit të Iranit dhe Hezbollahut.
Të shtunën, i24NEWS citoi zyrtarë të lartë izraelitë të paidentifikuar të kenë thënë: "Kryeministri Benjamin Netanyahu ka udhëzuar ministrat që të shmangin sulmet personale ndaj Trumpit".
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.100 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12 mijë të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze. Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të pushtuara gjatë luftës 2023-2024.