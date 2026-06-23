Ministri izraelit: Izraeli nuk është palë në bisedimet SHBA-Iran, do të vazhdojë operacionet e plota në Liban

Lina Altawell
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Izraeli nuk është pjesë e negociatave midis SHBA-së dhe Iranit dhe do të vazhdojë ofensivën e tij në Liban derisa Hezbollahu të "çmontohet plotësisht", jo vetëm të çarmatoset, tha ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, transmeton Anadolu.
Smotrich, një anëtar ekstremist i ekstremit të djathtë i kabinetit të sigurisë së Izraelit, i bëri këto komente të martën në mëngjes në një intervistë me Radion e Ushtrisë Izraelite.
"Izraeli nuk është pjesë e bisedimeve negociuese me Iranin me zgjedhje", tha ai, duke shtuar se "Ne nuk do të zhvillojmë bisedime me djallin".
"Ne nuk jemi palë në negociatat midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, dhe ato nuk na shqetësojnë fare. Ne do të vazhdojmë të veprojmë plotësisht në Liban. Ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga zona e sigurisë në Liban, përfshirë Kështjellën Beaufort, për sa kohë që Hezbollahu ekziston", deklaroi ai.
"Ne nuk do të tërhiqemi jo vetëm derisa Hezbollahu të heqë dorë nga armët e tij, por derisa të çmontohet plotësisht. Ne nuk duam vetëm që Hezbollahu të zhvishet nga armët e tij, por të shpërbëhet plotësisht, të mos jetë pjesë e qeverisë në Liban dhe të mos ketë asnjë forcë ushtarake që kërcënon Izraelin", tha Smotrich.
Këto komente vijnë mes mosmarrëveshjeve në rritje brenda qarqeve politike dhe të sigurisë izraelite mbi një memorandum mirëkuptimi midis SHBA-së dhe Iranit dhe implikimet e tyre të mundshme për përfundimin e luftës në frontin libanez.
Izraeli dhe Libani do të zhvillojnë një raund të pestë negociatash të drejtpërdrejta në Washington të martën. Bisedimet e ardhshme midis dy palëve vijnë pas katër raundeve të mëparshme që filluan në prill si pjesë e një piste që synonte përfundimin e luftës izraelite në Liban.
Negociatat e ndërmjetësuara nga SHBA-ja vijnë ndërsa kritikat rriten brenda Izraelit mbi trajtimin e bisedimeve me Iranin dhe Hezbollahun nga Washingtoni.
Faqja izraelite e lajmeve i24NEWS, duke cituar zyrtarë izraelitë, tha se Tel Avivi ka frikë se një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit mund të forcojë Teheranin dhe aleatët e tij në rajon.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.100 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera gjatë luftës 2023-2024.