Ministri izraelit i Mbrojtjes kundërshton Trumpin: Nuk na duhet leje për të qëndruar në Liban

Lina Altawell
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz hodhi poshtë sot vërejtjet e presidentit amerikan Donald Trump që sugjeronte se Izraeli do të tërhiqej nga Libani sipas një marrëveshjeje midis Tel Avivit dhe Bejrutit, duke thënë se Izraeli "nuk ka nevojë për leje për të qëndruar në Liban", sipas të përditshmes izraelite "Yedioth Ahronoth", transmeton Anadolu.
"Ne nuk kërkuam leje nga asnjë palë për të hyrë në Liban dhe nuk kemi nevojë për leje për të qëndruar në Liban", tha Katz.
"Siç e kemi bërë të qartë kryeministri Benjamin Netanyahu dhe unë, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në zonën e sigurisë në Liban dhe të veprojmë prej saj për aq kohë sa të jetë e nevojshme, derisa Hezbollahu të çarmatoset", shtoi ai.
Komentet e tij erdhën pasi Trump u pyet të mërkurën në margjinat e Samitit të NATO-s në Ankara nëse ai besonte se Izraeli duhet të tërhiqte forcat e tij nga Libani jugor. Trump tha se pasi foli me Netanyahun, ai besonte se Izraeli donte të tërhiqej. Ai tha se Izraeli dhe Libani po merren vesh dhe po nënshkruajnë marrëveshje për herë të parë.
Më 26 qershor, Libani dhe Izraeli nënshkruan marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që parashikonte tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori libanez, duke filluar me dy zona pilot të paspecifikuara.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar njoftoi të martën se një raund i ri bisedimesh midis dy palëve do të mbahet në Romë më 14-15 korrik. Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë më shumë se 4.300 njerëz dhe duke plagosur mbi 12 mijë të tjerë, sipas shifrave zyrtare.
Forcat izraelite vazhdojnë të pushtojnë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës 2023-2024 ndërsa avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës së fundit.