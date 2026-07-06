Ministri izraelit i Mbrojtjes kërcënon udhëheqësit iranianë

Mohammad Sio
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz kërcënoi sot se Izraeli do të "pengojë" çdo udhëheqës të ardhshëm iranian që kërkon të sulmojë vendin e tij, transmeton Anadolu.
Komentet e tij erdhën ndërsa mijëra njerëz mbushën sot rrugët e Teheranit për një procesion masiv për liderin suprem të vrarë të Iranit, ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në një sulm të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt.
“Çdo udhëheqës iranian që përpiqet të promovojë plane për të shkatërruar përsëri Izraelin, gjithashtu do të pengohet”, tha Katz në komentet e transmetuara nga gazeta "The Jerusalem Post".
Ai pretendon se sulmet e përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit “eliminuan kërcënimin e menjëhershëm të shkatërrimit ndaj Izraelit dhe dëmtuan rëndë kapacitetet strategjike të Iranit”.
“Izraeli është i përgatitur të mbrohet edhe një herë vetë në çdo kohë dhe kundër çdo kërcënimi”, shtoi Katz.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi më 17 qershor, me synim përfundimin e konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të paqes së qëndrueshme.