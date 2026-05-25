Ministri izraelit Ben-Gvir përplaset me presidenti Herzog pas paralajmërimit të tij për "brutalizëm" në shoqëri

25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti izraelit, Isaac Herzog, paralajmëroi të hënën për një proces në rritje të "brutalizimit" brenda shoqërisë izraelite, duke nxitur një reagim të ashpër nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir dhe duke ekspozuar përçarjet politike në zgjerim, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë ceremonisë së Çmimit të Unitetit Kuds 2026 në Rezidencën e Presidentit në Kuds, Herzog tha se shoqëria izraelite po përjeton një rritje të rrezikshme të dhunës dhe dehumanizimit.
"Do të doja të flisja sot vetëm për unitetin," tha Herzog i cili shtoi: "Por për hidhërimin tim të madh, po jetojmë ditë në të cilat dhuna nuk është e vetmja gjë që po ngrihet."
Ai paralajmëroi se një "proces i tmerrshëm brutalizimi" po përhapet nga margjinat e shoqërisë izraelite dhe i cili rrezikon të normalizohet.
"Është një proces i ngadaltë dhe shqetësues, një proces që kërcënon të hyjë në rrjedhën kryesore të shoqërisë izraelite, dhe ne nuk do ta lejojmë atë," shtoi ai.
Si shembuj të dhunës në rritje, Herzog përmendi rritjen e shkallës së vrasjeve midis qytetarëve arabë në Izrael dhe sulmet e kryera nga ajo që ai e përshkroi si një "turmë e paligjshme" në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Vërejtjet e Herzogut shkaktuan kritika të menjëhershme nga Ben-Gvir, veprimet e të cilit kundër pjesëmarrësve të një flotiljeje që shkonte në Gaza, të mbajtur në paraburgim izraelit, kanë shkaktuar dënime të gjera globale.
Ben-Gvir, e akuzoi presidentin e Izraelit për fyerje të qytetarëve izraelitë.
"Një president që i quan qindra mijëra qytetarë të Shtetit të Izraelit bisha nuk është i denjë për president. Pikë," shkroi Ben-Gvir në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ligjvënësit nga Partia e Fuqisë Hebraike e Ben-Gvir gjithashtu kritikuan komentet e Herzogut, duke e akuzuar atë për thellimin e mëtejshëm të përçarjeve politike brenda shoqërisë izraelite.