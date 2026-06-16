Ministri izraelit Ben-Gvir anulon udhëtimin në SHBA për shkak të vështirësive me vizën

Serdar Dincel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir ka anuluar një udhëtim të planifikuar familjar në SHBA, mes vështirësive në marrjen e vizës, transmeton Anadolu.
Ambasada e SHBA-së i ka thënë Ben-Gvir-it se ai duhet të paraqitet personalisht për të dhënë shenjat biometrike të gishtërinjve si pjesë e procesit të vizave, raportoi sot e përditshmja izraelite "Haaretz".
Kërkesa u interpretua në raportet e mediave izraelite si një shenjë ngurrimi për t'i dhënë atij vizën.
Ben-Gvir ka qenë shpesh në kryetitujt e mediave për veprimet e tij provokuese, të cilat kanë nxitur kritika të gjera dhe dënim ndërkombëtar.