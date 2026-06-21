Ministri italian i quan lidhjet me SHBA-në “të thella dhe shumë të forta”, pavarësisht komenteve të Trumpit

Şeyma Erkul Dayanç
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, ka deklaruar se nuk i kupton deklaratat e fundit të presidentit amerikan, Donald Trump, duke theksuar se marrëdhëniet midis Romës dhe Washingtonit mbeten “të forta”, transmeton Anadolu..
“Lidhja jonë me SHBA-në nuk varet nga qeveritë apo kryeministrat. Ajo është e thellë dhe shumë e forte. Nuk e kuptova qëndrimin e Trumpit këto ditë, edhe sepse nga ajo që kisha parë në televizion më dukej se nuk kishte asnjë problem në marrëdhëniet me Italinë”, tha Crosetto për Radio 24.
Trump kishte kritikuar Italinë lidhur me përdorimin e objekteve ushtarake në kontekstin e luftës me Iranin, duke e cilësuar atë si “një pengesë të madhe logjistike” dhe duke thënë se Washingtoni kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në sigurinë e Italisë përmes NATO-s.
Crosetto tha gjithashtu se Italia i ka respektuar plotësisht marrëveshjet për përdorimin e bazave ushtarake dhe se, krahasuar me vendet e tjera evropiane, ka bërë më shumë në këtë drejtim.
Ai tha se marrëdhëniet e tij me zyrtarët amerikanë, përfshirë ambasadorin amerikan në Itali, mbeten “plotësisht normale” dhe “nuk kanë ndryshuar”.
“Marrëdhëniet e mia me SHBA-në, edhe në këtë periudhë, janë ende plotësisht normale dhe nuk kanë ndryshuar”, tha ai.
Crosetto shtoi se “shumë nga qëndrimet e Trumpit burojnë nga reflektimet e tij personale, ndoshta shpesh të papërbashkëta nga të tjerët”, duke theksuar se “nga pikëpamja e mbrojtjes, por edhe nga çdo këndvështrim tjetër, nuk ka asgjë për të cilën Italia mund të fajësohet”.