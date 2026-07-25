Ministri italian i Mbrojtjes i ofron rol këshilltari ish-ministrit ukrainas të Mbrojtjes

İlayda Çakırtekin
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, ka bërë të ditur se i ka ofruar ish-ministrit ukrainas të Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, një rol si këshilltar në Romë, transmeton Anadolu.
“E telefonova një ditë pasi u shkarkua dhe e pyeta: ‘Kur dëshiron të vish në Romë për të punuar me mua si këshilltar?’ ”, tha Crosetto për të përditshmen La Repubblica.
Ai tha se Fedorov ishte “prekur” nga oferta e tij, duke kuptuar se kjo “ishte një dëshmi vlerësimi dhe miqësie”.
Së fundmi, Ukraina ka përjetuar një riorganizim të madh ushtarak dhe qeveritar gjatë kohës së luftës, përfshirë shkarkimin e ish-ministrit Fedorov, një zhvillim që ka shkaktuar protesta të gjera në vend.
“Fedorov përfaqëson inovacionin. Ai është një nga ata që përmbysën tërësisht rregullat e lojës në fushëbetejë, fillimisht duke i mundësuar Ukrainës të rezistonte dhe më pas të merrte iniciativën”, tha më tej Crosetto.
Anijet italiane do të qëndrojnë në Detin e Kuq
Crosetto komentoi gjithashtu zhvillimet e fundit në Detin e Kuq. Ai kujtoi se Italia shkoi në Detin e Kuq “kur kërcënimi i Huthive ishte i madh, e më pas u zbeh për disa muaj”.
“Tani, Irani po përpiqet të shtojë Ngushticën Bab el-Mandeb në atë të Hormuzit, për të shkaktuar kaosin më të madh të mundshëm. Aq më tepër arsye që flota jonë dhe asetet e aleatëve, të cilat ndodhen atje pikërisht për këtë qëllim, të qëndrojnë në këtë moment”, tha ai.
Ai theksoi nevojën për të parandaluar edhe bllokimin e Ngushticës Bab el-Mandeb.
“Kjo do t’i përkeqësonte në mënyrë eksponenciale problemet ekonomike me të cilat përballemi. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të qëndrojmë atje dhe të vazhdojmë dialogun me të gjitha vendet e Gjirit”, shtoi Crosetto.