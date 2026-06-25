Ministri i Mbrojtjes: Izraeli do të mbetet në territorin e pushtuar në Liban, Siri dhe Gaza “për një kohë të pacaktuar”

Rania R.a. Abushamala
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se ushtria izraelite do të mbetet në territorin e pushtuar në Liban, Siri dhe Rripin e Gazës “për një kohë të pacaktuar”, transmeton Anadolu.
Në një ceremoni diplomimi të kursit të oficerëve luftarakë në Shkollën e Trajnimit të Oficerëve të Forcave Izraelite, sipas gazetës Yedioth Ahronoth, Katz tha se ushtria “do të mbetet në zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gaza për një kohë të pacaktuar”.
“Komandantët dhe ushtarët kanë të gjithë mbështetjen e nevojshme për të përfunduar misionin e tyre dhe për të mbrojtur veten dhe qytetarët e Izraelit”, tha Katz.
Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.200 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë që nga 2 marsi.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të konfiskuara gjatë luftës së viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës së saj të fundit, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.
Në Gaza, ushtria izraelite pushton më shumë se 50 për qind të enklavës palestineze pas një lufte vdekjeprurëse që vrau më shumë se 73.000 njerëz dhe plagosi mbi 173.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Gjithashtu edhe në Siri, Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit të Sirisë që nga lufta e qershorit 1967 dhe e ka zgjeruar pushtimin e tij pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
Më 8 dhjetor të vitit 2024, Izraeli deklaroi rënien e marrëveshjes së shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë dhe pushtoi zonën tampon siriane, ndërsa Damasku tha se mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes.
Katz u zotua se Izraeli do ta godasë Iranin "me forcë të plotë, në një mënyrë që do të tregojë qartë hendekun e fuqisë midis nesh".
Izraeli dhe SHBA-të nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit në shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse që synonin asetet ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme.
Javën e kaluar, SHBA-të dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që bën thirrje për t'i dhënë fund armiqësive në fronte të shumta, përfshirë Libanin, si pjesë e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje paqeje të qëndrueshme midis dy palëve.