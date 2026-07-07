Ministri i Mbrojtjes i Turqisë takohet me homologun japonez dhe shefin e BAE Systems përpara samitit të NATO-s

Dilara Hamit
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ministri i Mbrojtjes i Turqisë, Yasar Guler, zhvilloi të martën takime të veçanta me ministrin japonez të Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi dhe Charles Woodburn, shefin ekzekutiv të BAE Systems, përpara Samitit të 36-të të Liderëve të NATO-s në Ankara, transmeton Anadolu.
Guler u takua me Koizumin në Kongresin ATO, ku krerët dhe zyrtarët e lartë po mblidhen për samitin. Ai gjithashtu priti Woodburn ndërsa drejtuesit e industrisë së mbrojtjes u mblodhën së bashku me takimin vjetor të aleancës.
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë publikoi fotografi nga takimet, por nuk bëri të ditur detaje të diskutimeve.
Përpara samitit, Guler e përshkroi mbledhjen e Ankarasë si një moment kritik për NATO-n për të forcuar unitetin e aleancës, për të rritur investimet në mbrojtje dhe prodhimin industrial, për të forcuar parandalimin dhe për të mbajtur mbështetjen për Ukrainën.
Ai tha gjithashtu se NATO duhet të ruajë një qasje 360 gradë për sigurinë dhe se aleatët duhet t'i kthejnë shpenzimet e mbrojtjes në forca të gatshme luftarake, infrastrukturë elastike dhe aftësi moderne ushtarake, duke shtuar se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në parandalimin dhe përpjekjet mbrojtëse të aleancës.