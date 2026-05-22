Ministri i Jashtëm turk takohet me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së në Suedi

Seyit Şamil Kurt
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua me Sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio të premten, sipas Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale turke NSosyal, Ministria e Jashtme tha se Fidan dhe Rubio zhvilluan bisedime në margjinat e Takimit të Ministrave të Jashtëm të NATO në Helsingborg të Suedisë.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme menjëherë lidhur me përmbajtjen e takimit.