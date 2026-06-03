Ministri i Jashtëm turk takohet me presidentin indonezian në Xhakarta

Büşranur Keskinkılıç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua me presidentin e Indonezisë, Prabowo Subianto, gjatë një vizite në Xhakarta, thanë burime diplomatike, transmeton Anadolu.
Fidan u prit nga ministri i Jashtëm i Indonezisë, Sugiono, me mbërritjen e tij në kryeqytetin indonezian si pjesë e vizitës së tij zyrtare, thanë burimet.
Më pas, ministri i Jashtëm turk zhvilloi bisedime edhe me Sugionon.
Detaje të tjera për takimet nuk janë bërë të ditura.