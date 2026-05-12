Ministri i Jashtëm turk paralajmëron kundër përdorimit të Ngushticës së Hormuzit si “armë”

Asiye Latife Yılmaz
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, theksoi të martën se është e rëndësishme si për stabilitetin rajonal ashtu edhe për ekonominë globale që Ngushtica e Hormuzit të mos përdoret si "armë", raporton Anadolu.
"Problemi me të cilin po përballemi në Gjirin Persik nuk duhet të shkaktojë në asnjë mënyrë harresën e çështjes së Gazës", tha Fidan në një konferencë të përbashkët për shtyp me Kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
Fidan gjithashtu nënvizoi se ekspansionizmi izraelit mbetet një kërcënim i madh për "stabilitetin dhe sigurinë" në rajon.