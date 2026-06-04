Ministri i Jashtëm turk do të vizitojë Bangladeshin për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë vizitë zyrtare dyditore në Bangladesh të premten, me ftesë të ministrit të Jashtëm të Bangladeshit, Khalilur Rahman, sipas burimeve diplomatike, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se vizita të premten dhe të shtunën do të shënojë udhëtimin e parë të Fidanit në Bangladesh. Gjatë qëndrimit të tij, ai planifikohet të pritet nga kryeministri i Bangladeshit, Tarique Rahman, si dhe të zhvillojë bisedime me ministrin e Jashtëm, Khalilur Rahman.
Fidan gjithashtu pritet të vizitojë kampet e refugjatëve në Cox’s Bazar, ku aktualisht strehohen më shumë se 1 milion myslimanë Rohingya që kanë ikur nga lufta civile në Mianmar.
Ai është planifikuar të inspektojë projektet e ndihmës humanitare të realizuara nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), Gjysmëhëna e Kuqe Turke, Fondacioni i Dijanetit të Turqisë dhe Ministria e Shëndetësisë e Turqisë, si dhe të vizitojë spitalin fushor turk që funksionon në kampet e refugjatëve.
Gjatë takimeve të tij, Fidan pritet të përgëzojë Rahmanin për zgjedhjen e tij si president i sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
– Çështje të ndryshme që pritet të diskutohen
Kryediplomati turk pritet të theksojë lidhjet e thella mes Turqisë dhe Bangladeshit dhe të shprehë kënaqësinë që dinamika e marrëdhënieve dypalëshe ka vazhduar edhe nën qeverinë e re të Bangladeshit, e cila mori detyrën në shkurt.
Ai gjithashtu pritet të theksojë nevojën për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në tregti, industrinë e mbrojtjes, energji, arsim, kulturë, shkencë dhe shëndetësi, duke riafirmuar synimin e përbashkët për rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe nga 1,35 miliardë dollarë në vitin 2025 në 2 miliardë dollarë.
Fidan pritet të përsërisë vendosmërinë e Turqisë për ta mbajtur çështjen e Rohingyave në krye të agjendës globale dhe të theksojë ndihmën e gjerë humanitare të Ankarasë që nga fillimi i krizës, përfshirë mbështetjen në shëndetësi, arsim, strehim, ushqim dhe infrastrukturë.
Ai pritet të theksojë se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj të ndihmës edhe në periudhën e ardhshme.
Ministri Fidan gjithashtu pritet të nënvizojë rëndësinë strategjike të Bangladeshit për stabilitetin, paqen dhe sigurinë në Azinë Jugore, duke përmendur pozicionin e tij gjeostrategjik dhe rolin konstruktiv rajonal.
Fidan pritet të nënvizojë rëndësinë që Turqia i kushton bashkëpunimit me Bangladeshin në platformat shumëpalëshe, veçanërisht në OKB, Organizatën e Bashkëpunimit Islam (OBI) dhe Organizatën e Bashkëpunimit Ekonomik D-8.
Të dy palët gjithashtu pritet të shkëmbejnë mendime mbi zhvillimet rajonale dhe globale, përfshirë zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, Iran dhe Azinë Jugore.
Qeveria e re e Bangladeshit mori detyrën pas zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 12 shkurt. Turqia u përfaqësua në ceremoninë e betimit më 17 shkurt nga zëvendësministrja e Jashtme, ambasadorja Berris Ekinci, e cila u prit nga kryeministri Rahman dhe u takua gjithashtu me liderin e Jamaat-e-Islami, Shafiqur Rahman.
– Marrëdhëniet dypalëshe
Khalilur Rahman, i cili u bë ministër i Jashtëm në qeverinë e re të formuar në shkurt dhe u nominua nga Bangladeshi për presidencën e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, bëri vizitën e tij të parë dypalëshe të jashtme në Turqi më 14 mars dhe më pas mori pjesë në Forumin e 5-të të Diplomacisë në Antalya më 17-19 prill.
Ndihma humanitare e Turqisë për myslimanët Rohingya ka tejkaluar 80 milionë dollarë.
Mbështetja turke vazhdon në kampet e refugjatëve që strehojnë më shumë se 1 milion Rohingya në Bangladesh, përmes projekteve në shëndetësi, strehim, arsim dhe infrastrukturë të udhëhequra nga TIKA, AFAD, Gjysmëhëna e Kuqe Turke dhe Fondacioni i Dijanetit të Turqisë.
Spitali fushor turk i ngritur në Cox’s Bazar në vitin 2018 vazhdon të ofrojë shërbime mjekësore për rreth 1.000 pacientë në ditë, përfshirë edhe qytetarë të Bangladeshit. Në këtë objekt punojnë 85 persona, mes tyre 30 turq dhe 55 lokalë.
Përveç aktiviteteve të institucioneve turke si TIKA, Fondacioni i Dijanetit dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke, edhe organizata joqeveritare turke zhvillojnë programe ndihme humanitare për refugjatët Rohingya dhe banorët e Bangladeshit, përfshirë shpërndarjen e pakove ushqimore, iftare gjatë Ramazanit dhe fushata të therjes së kurbaneve gjatë Kurban Bajramit.