Ministri i Jashtëm turk diskuton bisedimet SHBA-Iran me homologun nga Katari dhe negociatorët amerikanë

Esra Tekin
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, të premten diskutoi mbi bisedimet në vazhdim mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në telefonata të ndara me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, si dhe me negociatorët amerikanë, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve, diskutimet u përqendruan në zhvillimet më të fundit në procesin diplomatik mes Washingtonit dhe Teheranit.
Fidan shprehu shpresën e Turqisë që bisedimet të përfundojnë sa më shpejt të jetë e mundur dhe ritheksoi mbështetjen e Ankarasë për përpjekjet që synojnë arritjen e një marrëveshjeje.
Ai gjithashtu theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë procesin diplomatik, shtuan burimet.