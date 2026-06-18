Ministri i Jashtëm saudit thotë se “nuk kam detaje” mbi fondin për rindërtimin e Iranit

Raşa Evrensel
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan, tha të enjten se “nuk ka detaje” për krijimin e një fondi të mbështetur nga vendet e Gjirit për rindërtimin e Iranit sipas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi mes Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
“Unë nuk kam detaje”, tha bin Farhan për televizionin saudit Al Hadath, kur u pyet për një dispozitë në marrëveshjen SHBA–Iran që parashikon krijimin e një fondi prej 300 miliardë dollarësh të mbështetur nga vendet e Gjirit për rindërtimin e Iranit.
Të mërkurën në mbrëmje, presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan në mënyrë elektronike një memorandum 14-pikësh që synon të hapë rrugën për përfundimin e luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.
Një nen i dokumentit kërkon që SHBA-ja, në bashkëpunim me partnerët rajonalë, të hartojë një plan përfundimtar të rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik të Iranit, me vlerë minimale prej 300 miliardë dollarësh.
Nënpresidenti amerikan JD Vance tha për CBS News të hënën se Irani mund të ketë qasje në një fond rindërtimi prej 300 miliardë dollarësh përmes vendeve të Gjirit, por vetëm nëse çmonton programin e tij bërthamor.
I pyetur për marrëdhëniet me Teheranin, ministri saudit tha: “Ne ishim në fillim të procesit të ndërtimit të marrëdhënieve me Iranin si rezultat i marrëveshjes së Pekinit, e cila sapo kishte filluar të merrte hov”.
“Mendoj se kemi bërë hapa prapa që atëherë dhe besimi duhet të rindërtohet para se të diskutohet çdo lloj bashkëpunimi ekonomik me Iranin”, shtoi ai.
Arabia Saudite dhe Irani rivendosën marrëdhëniet diplomatike në shtator 2023, pas një ndërprerjeje shtatëvjeçare, pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Kina në mars 2023.
Megjithatë, marrëdhëniet janë tensionuar pas shpërthimit të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit, gjatë së cilës Teherani ka lëshuar raketa dhe dronë drejt vendeve të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, përfshirë Arabinë Saudite.