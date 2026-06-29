Ministri i Jashtëm saudit do të vizitojë Kinën mes tensioneve të reja SHBA-Iran

Amir Latif Arain
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Princi Faisal bin Farhan do të zhvillojë vizitë zyrtare dyditore në Kinë këtë javë, njoftoi sot Ministria e Jashtme kineze, transmeton Anadolu.
Princi Faisal do të vizitojë Pekinin të martën dhe të mërkurën me ftesë të homologut të tij kinez, Wang Yi.
Vizita vjen në mes të tensioneve të përtërira midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, pas Memorandumit të Islamabadit dhe bisedimeve teknike pasuese në Zvicër për t'i dhënë fund luftës së Iranit.
Pas sulmeve të fundit kokë më kokë, të dyja palët kanë rënë dakord të ndërpresin armiqësitë dhe të takohen në Katar të martën për të adresuar mosmarrëveshjen e tyre mbi menaxhimin e rrugës ujore strategjike, sipas faqes së lajmeve Axios.