Kanyshai Butun
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov tha se lufta në Ukrainë ka çuar në “shembjen e plotë dhe përfundimtare” të modelit euroatlantik të sigurisë dhe akuzoi vendet perëndimore për përshkallëzimin e tensioneve në gjithë Euroazinë, raporton Anadolu.
“Konflikti në Ukrainë, i provokuar nga NATO dhe BE-ja, ka çuar në shembjen e plotë dhe përfundimtare, ose ndoshta thjesht ka zbuluar shembjen përfundimtare të modelit euroatlantik të sigurisë”, tha Lavrov gjatë seancës plenare të dëgjimeve ndërkombëtare sociopolitike mbi krijimin e një arkitekture të sigurisë dhe bashkëpunimit të barabartë dhe të pandashëm në Euroazi.
Ai argumentoi se Bashkimi Evropian ka humbur dimensionin e saj thjesht evropian vitet e fundit dhe është bërë “plotësisht i nënshtruar ndaj planeve të përcaktuara brenda NATO-s”.
Lavrov tha gjithashtu se vendet perëndimore po promovojnë krijimin e një aleance ushtarake të ngjashme me NATO-n në Azi, duke thënë se kjo paraqet “kërcënim të drejtpërdrejtë për interesat legjitime të Rusisë”.
Ai theksoi se SHBA-ja dhe aleatët e saj po përdorin pretendimet për kërcënime në Detin e Kinës Jugore dhe Ngushticën e Tajvanit për të justifikuar zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak në rajonin e Azi-Paqësorit.
“E gjithë kjo po rrit presionin e jashtëm si ndaj Kinës ashtu edhe ndaj Koresë së Veriut – partnerëve tanë më të afërt në rajon. Dhe, në fund, ndaj interesave legjitime të Rusisë në kufirin tonë lindor”, tha ministri.
Lavrov shtoi se vendet perëndimore po ndjekin “iniciativa shkatërruese” në Euroazi të drejtuara kundër Rusisë, Kinës, Iranit, Bjellorusisë dhe Koresë së Veriut, si dhe kundër vendeve të tjera “që ndjekin politika të pavarura të jashtme”.
Ai kritikoi gjithashtu Finlandën, duke thënë se Helsinki ka braktisur neutralitetin që mbajti pas Luftës së Dytë Botërore.
“Sot po shohim me habi se si Helsinki ka hedhur poshtë gjithë korrektësinë që respektonte nën sloganin e neutralitetit”, tha Lavrov, duke e quajtur Finlandën një nga vendet kryesore “rusofobe” pas anëtarësimit në NATO.
Ministri rus shtoi se aktivitetet në rritje të NATO-s në Arktik po shtojnë tensionet në Veriun e largët dhe po e shndërrojnë rajonin në një “zonë potenciale konflikti”.