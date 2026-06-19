Ministri i Jashtëm iranian: Interesi i vetëm i Izraelit është "lufta e përhershme"

Mohammad Sio
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha të premten se interesi i vetëm i Izraelit është "lufta e përhershme", duke iu përgjigjur vërejtjeve të ministrit ekstremist izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, i cili bëri thirrje që Libani të "digjet" pasi katër ushtarë izraelitë u vranë në Libanin jugor, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Araghchi tha se komentet e Ben-Gvir "nuk ishin një ankesë nga një i çmendur gjenocidal i rastësishëm", por "një postim publik nga ministri i sigurisë kombëtare i regjimit izraelit".
"Kulti i vdekjes gjenocidale me seli në Tel Aviv është një kërcënim për të gjithë njerëzimin", shkroi Araghchi duke vënë theksin se "Ai kërcënon të gjithë njerëzit. Interesi i tij i vetëm është lufta e përhershme".
Vërejtjet e tij erdhën pasi Ben-Gvir bëri thirrje për një përshkallëzim të madh në Liban pas njoftimit të ushtrisë izraelite se katër ushtarë ishin vrarë në luftime në Libanin jugor.
“Me gjithë respektin e duhur për amerikanët, Izraeli duhet t’ia bëjë të qartë të gjithë botës se gjaku i bijve tanë dhe siguria e qytetarëve tanë nuk humbasin. I gjithë Libani duhet të digjet”, shkroi Ben-Gvir në X.
Ai shtoi se i kishte thënë Kryeministrit Benjamin Netanyahu “edhe në takimet tona private” se “për çdo lot të një nëne izraelite, një mijë nëna libaneze duhet të qajnë”.
“Mjaft më me ping-pong. Në Lindjen e Mesme, nuk fiton me përgjigje të matura dhe përmbajtje - duhet të çmendesh. Të zhdukësh. Të shtyësh terrorin”, tha Ben-Gvir.
Pavarësisht një marrëveshjeje SHBA-Iran që përfshin dispozita që synojnë t’i japin fund armiqësive në Liban, Izraeli intensifikoi sulmet pas mesnatës.
Më herët të premten, të paktën 31 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një seri sulmesh izraelite në Libanin jugor dhe lindor, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Libanit (NNA).
Sipas shifrave të fundit zyrtare, ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban, e cila filloi më 2 mars, ka vrarë 3.912 persona, ka plagosur 11.873 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se një milion banorë.
Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite kanë përparuar më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.