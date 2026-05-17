Ministri i Jashtëm i Turqisë të hënën në vizitë zyrtare në Gjermani

Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë vizitë zyrtare në Gjermani të hënën për të marrë pjesë në takimin e tretë të Mekanizmit të Dialogut Strategjik Turqi–Gjermani, thanë burime nga Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Në kuadër të takimit të tretë, i cili do të bashkëkryesohet nga Fidan dhe ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul në Berlin, grupet e punës për marrëdhëniet dypalëshe, marrëdhëniet Turqi–Bashkimi Evropian, sigurinë dhe mbrojtjen, si dhe çështjet rajonale do të mblidhen dhe do t’u paraqesin raportet ministrave.
Gjatë takimeve të tij, Fidan pritet të shprehë kënaqësi për atmosferën konstruktive në marrëdhëniet dypalëshe dhe forcimin e dialogut që ka rezultuar nga intensifikimi i kontakteve të fundit në nivel të lartë mes Turqisë dhe Gjermanisë.
Ai pritet të theksojë se Mekanizmi i Dialogut Strategjik ofron një platformë të dobishme për vlerësimin e dimensionit strategjik të marrëdhënieve dypalëshe dhe për forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit mes ministrive të jashtme të dy vendeve, duke shprehur besim se bisedimet do të kontribuojnë në avancimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe thellimin e fushave ekzistuese të bashkëpunimit.
Fidan gjithashtu pritet të theksojë se komuniteti turk në Gjermani përbën element thelbësor që forcon dimensionin njerëzor të marrëdhënieve Turqi–Gjermani, duke vënë në dukje rëndësinë që i kushtohet paqes, sigurisë dhe prosperitetit të diasporës turke.
Ministri turk i jashtëm do të diskutojë mundësitë për të thelluar më tej partneritetin e fortë tregtar dhe ekonomik mes dy vendeve dhe për të rritur investimet e ndërsjella.
Ai gjithashtu pritet të theksojë vullnetin e përbashkët për të ngritur në një nivel më të lartë bashkëpunimin ekzistues në lidhje me lidhshmërinë, teknologjinë e lartë, digjitalizimin dhe energjinë e gjelbër, dhe të vërë në dukje se Forumi i ardhshëm i Energjisë dhe takimet e Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar (JETCO) do të kontribuojnë ndjeshëm në arritjen e synimit për një volum tregtar dypalësh prej 60 miliardë dollarësh.
Fidan do të theksojë potencialin strategjik të projekteve të lidhshmërisë që lidhin Evropën me Lindjen e Mesme, Kaukazin e Jugut dhe Azinë Qendrore përmes Turqisë, si dhe do të shkëmbejë mendime mbi projekte të mundshme të përbashkëta për forcimin e lidhjeve ushtarake dhe bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes me Gjermaninë.
Në përputhje me mirëkuptimin e arritur mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz, Fidan pritet të thotë se mbajtja e Takimit të Pestë për Bashkëpunim në Industrinë e Mbrojtjes më vonë këtë vit do të avancojë më tej partneritetin dypalësh në këtë fushë.
Fidan pritet të theksojë se marrëdhëniet Turqi–BE duhet të përparojnë mbi bazën e një bashkëpunimi gjithëpërfshirës, të institucionalizuar dhe shumështresor.
Ai do të nënvizojë rëndësinë e nisjes së negociatave për modernizimin e Bashkimit Doganor dhe riaktivizimin e Dialogut për Liberalizimin e Vizave.
Ministri turk gjithashtu pritet të vërë në dukje se mbështetja e Gjermanisë për përditësimin e Bashkimit Doganor do të ishte me rëndësi kritike për zhbllokimin e potencialit të plotë të partneritetit ekonomik Turqi–Gjermani.
Fidan do të theksojë se një strategji evropiane e sigurisë që injoron peshën strategjike, kapacitetet dhe pozicionin gjeopolitik të Turqisë do të mbetej e paplotë, dhe do të përsërisë se Turqia duhet të përfshihet në iniciativat, projektet dhe strategjitë e BE-së në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
Ministri turk pritet të theksojë rëndësinë e sigurimit të lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe mbështetjes së përpjekjeve shumëpalëshe për vendosjen e stabilitetit rajonal.
Ai do të përsërisë mbështetjen e Turqisë për përpjekjet për t’i dhënë fund në mënyrë të përhershme luftës mes Iranit dhe SHBA-së.
Ministri i Jashtëm turk gjithashtu do të riafirmojë se bisedimet e drejtpërdrejta mes Ukrainës dhe Rusisë janë shumë të rëndësishme për arritjen e një zgjidhjeje të drejtë dhe të qëndrueshme të luftës, duke theksuar se Turqia do të vazhdojë të koordinohet me të gjithë aktorët për të rikthyer dialogun mes dy palëve.
Fidan pritet të potencojë se politikat ekspansioniste të Izraelit mbeten burimi kryesor i paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në rajon, ndërsa do të vërë në dukje se qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka intensifikuar shkeljet e armëpushimit në Gaza dhe ka përshpejtuar politikat që synojnë eliminimin e vizionit për zgjidhjen me dy shtete.
Ai gjithashtu do të theksojë rëndësinë që komuniteti ndërkombëtar të marrë përgjegjësi më efektive për të siguruar paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon.
Marrëdhëniet dypalëshe mes Turqisë dhe Gjermanisë, dy aleate të NATO-s, dallohen për partneritetin e tyre afatgjatë dhe strukturën shumëdimensionale që përfshin aspektet politike, ekonomike, njerëzore dhe të sigurisë.
Vizitat e fundit të nivelit të lartë kanë forcuar më tej dinamikën pozitive në marrëdhënie.
Erdogan vizitoi Gjermaninë më 17 nëntor 2023, ndërsa presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier vizitoi Turqinë më 5 shkurt 2025, dhe kancelari Merz udhëtoi në Turqi më 29–30 tetor 2025.
Fidan vizitoi Gjermaninë për herë të fundit më 28 nëntor 2025, ndërsa Wadephul vizitoi Turqinë më 17 tetor 2025 dhe më 12 mars të këtij viti.
Gjermania është partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, me një volum aktual tregtar prej 52,2 miliardë dollarësh.
Investimet gjermane në Turqi arritën në 13,5 miliardë dollarë midis viteve 2005 dhe 2025, ndërsa investimet direkte turke në Gjermani tejkaluan 4,7 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë.
Takimi i ardhshëm i Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar dhe Forumi i Shtatë i Energjisë mes dy vendeve janë planifikuar të mbahen në Ankara më 19 qershor.
Gjithsej 6,7 milion turistë gjermanë vizituan Turqinë në vitin 2025, duke reflektuar ndërveprimin e fortë social dhe kulturor mes dy vendeve.
Mekanizmi i Dialogut Strategjik mes Turqisë dhe Gjermanisë u krijua përmes një deklarate të përbashkët të nënshkruar në Berlin më 12 maj 2013 nga ministrat e atëhershëm të jashtëm, me qëllim ofrimin e një kornize institucionale dhe strategjike për marrëdhëniet dypalëshe dhe mbështetjen e procesit të anëtarësimit të Turqisë në BE.
Brenda këtij kuadri parashiheshin takime vjetore të bashkëkryesuara nga ministrat e jashtëm dhe grupe pune ekspertësh.
Takimi i parë u mbajt në Berlin më 12 maj 2013, ndërsa i dyti dhe i fundit deri më tani u mbajt në Stamboll më 19–20 qershor 2014.
Pas rritjes së vizitave të nivelit të lartë, u shfaq vullneti për ringjalljen e mekanizmit, ndërsa Erdogan dhe Merz njoftuan në një konferencë të përbashkët në Ankara më 30 tetor 2025 se mekanizmi do të riaktivizohej.
