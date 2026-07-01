Ministri i Jashtëm i Turqisë: Samiti i NATO-s në Ankara përfundoi me sukses

Seyit Şamil Kurt
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan tha të mërkurën se Samiti i NATO-s, i organizuar nga Turqia në Ankara më 7-8 korrik, përfundoi me sukses, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale turke NSosyal, Fidan tha se pjesëmarrja e të gjithë aleatëve në nivel liderësh në “samitin historik” ishte një tregues i besimit ndaj Turqisë dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Ai tha se samiti, i zhvilluar në një periudhë kritike me diskutime intensive mbi transformimin e NATO-s, trajtoi në detaje çështjet kryesore të agjendës së sigurisë euroatlantike.
Fidan tha se samiti hodhi themelet për “një Evropë më të fortë brenda një NATO-je më të fortë”, në kuadër të vizionit NATO 3.0.
Ai falënderoi presidentin Erdogan për “vizionin e tij strategjik dhe lidershipin e fortë”, që i mundësoi Turqisë të presë sërish një samit të NATO-s pas 22 vitesh.
Fidan falënderoi gjithashtu Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe ministrat e jashtëm të vendeve aleate për bashkëpunimin e tyre të ngushtë gjatë përgatitjeve për samitin.
Ai shprehu shpresën se Samiti i NATO-s në Ankara do të sjellë paqe dhe siguri për Turqinë dhe të gjithë aleatët.