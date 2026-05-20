Ministri i Jashtëm i Spanjës mbështet njohjen e shtetit palestinez gjatë vizitës në Berlin

Ayhan Şimşek
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares, kritikoi ashpër politikat e qeverisë izraelite dhe tha se njohja e shtetit palestinez është e domosdoshme për të ruajtur zgjidhjen me dy shtete, raporton Anadolu.
“Nuk besoj se do të ketë siguri, paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme nëse nuk zbatojmë zgjidhjen me dy shtete”, tha Albares gjatë një paneli diskutimi në Qendrën “Jacques Delors” në Shkollën Hertie në Berlin.
Ai kritikoi politikat e qeverisë së Benjamin Netanyahut në Gaza dhe Bregun Perëndimor, duke treguar për rritjen e dhunës nga ekstremistët izraelitë, dhe tha se vendimi i Spanjës për të njohur Palestinën, i ndjekur më vonë nga disa vende evropiane, ishte i domosdoshëm.
“Kur e shihni situatën në Gaza, cila është faza e dytë e planit të paqes? Askush nuk e di. Vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor po zgjerohen gjithnjë e më shumë. Dhuna e kolonëve ka dalë jashtë kontrollit”, tha ai.
“Në fund, njohja e shtetit të Palestinës është mjeti më i mirë, pothuajse i vetmi që kemi për të mbrojtur zgjidhjen me dy shtete. Jemi vetëm dy hapa larg që kjo të bëhet pothuajse e pamundur”, paralajmëroi Albares.
Ai theksoi se ringjallja e përpjekjeve diplomatike dhe rifillimi i negociatave për një zgjidhje me dy shtete mbeten mënyra e vetme për të garantuar siguri dhe një të ardhme paqësore si për palestinezët, ashtu edhe për izraelitët.
Spanja njohu shtetin e Palestinës në vitin 2024. Në vitin 2025, disa vende të tjera evropiane, përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Belgjikën, ndoqën të njëjtin hap.
Megjithatë, Gjermania ka mbetur gjithnjë e më e izoluar në Evropë për këtë çështje, me qeverinë e kancelarit Friedrich Merz që këmbëngul se njohja duhet të vijë vetëm në fund të një procesi paqeje.