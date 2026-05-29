Ministri i Jashtëm i Singaporit: Koreja e Veriut jo më e interesuar të bashkëpunojë me SHBA-në

Islam Uddin
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Koreja e Veriut aktualisht duket e pa interesuar për t'u angazhuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës(SHBA) apo Korenë e Jugut dhe në vend të kësaj po fokusohet në forcimin e vetëbesimit dhe parandalimit ushtarak, deklaroi ministri i Jashtëm i Singaporit, Vivian Balakrishnan, pas një vizite të kohëve të fundit në Phenian, transmeton Anadolu.
Në të njëjtën kohë, Balakrishnan tha se Pheniani tani hedh poshtë në mënyrë kategorike mundësinë e ribashkimit me Korenë e Jugut, sipas transmetuesit nga Singapori, "Channel NewsAsia".
Ai vuri në dukje se qëndrimi i Koresë së Veriut duket se është ashpërsuar në vitet e fundit, ndonëse shtoi se mund të ketë arsye politike të brendshme pas këtij ndryshimi.
Balakrishnan theksoi gjithashtu se Pheniani ka pësuar një zhvillim ekonomik të dukshëm, pavarësisht viteve të izolimit ndërkombëtar dhe ndikimit të pandemisë COVID-19.
Duke e përshkruar kryeqytetin e Koresë së Veriut si “një qytet të pastër, modern, të mirëorganizuar dhe të mirëplanifikuar”, ai tha se lagjet e reja të banimit dhe projektet e zhvillimit urban pasqyrojnë shenja të progresit të vazhdueshëm ekonomik që nga vizita e tij e fundit tetë vjet më parë.
“Njerëzit janë të zënë duke vazhduar jetën e tyre”, tha ai, duke shtuar se Pheniani ngjan me “çdo qytet modern në mbarë Azinë Juglindore, apo edhe Azinë Verilindore”.
Singapori priti samitin e parë historik midis Presidentit Donald Trump dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në vitin 2018. Dy udhëheqësit u takuan më vonë në Hanoi dhe në Zonën e Demilitarizuar Koreane në vitin 2019 si pjesë e negociatave mbi programet bërthamore dhe të raketave balistike të Koresë së Veriut.
Megjithatë, negociatat midis Phenianit dhe Washingtonit kanë ngecur kryesisht që nga viti 2019, dhe Trump nuk është takuar me Kim-in gjatë mandatit të tij të dytë.