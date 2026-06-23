Ministri i Jashtëm i Mauritanisë viziton Damaskun për herë të parë që nga viti 2011

Lina Altawell
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani priti të martën homologun e tij mauritanian, Mohamed Salem Ould Merzoug, në vizitën e parë të një zyrtari të lartë të Mauritanisë në Damask që nga viti 2011, transmeton Anadolu.
Të dy ministrat diskutuan mënyrat për zhvillimin e bashkëpunimit të përbashkët midis dy vendeve në fusha të ndryshme, njoftoi Agjencia Siriane Arabe e Lajmeve (SANA).
Palët theksuan gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të konsultimit dhe koordinimit në një mënyrë që i shërben interesave të përbashkëta të dy kombeve vëllezër, shtoi SANA.
Vizita shënon fundin e ngrirjes diplomatike të nivelit të lartë midis dy vendeve që zgjati gati 15 vjet.
Vizita e fundit e një ministri të Jashtëm mauritanian në Damask u zhvillua në mars 2011, kur Naha Mint Mouknass vizitoi Sirinë, javë përpara se takimet zyrtare të nivelit të lartë midis dy vendeve të ngriheshin për shkak të zhvillimeve në Siri.
Bashar al-Assad, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund sundimit dhjetëvjeçar të Partisë Baath që filloi në vitin 1963. Një administratë kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar 2025.