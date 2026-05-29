Ministri i Jashtëm i Kinës viziton Kanadanë për herë të parë pas një dekade

Islam Uddin
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi mbërriti në Kanada të enjten për një vizitë zyrtare treditore, duke shënuar udhëtimin e parë të tillë në vend në një dekadë, transmeton Anadolu.
"Pres me padurim të mirëpres homologun tim kinez, ministrin Wang Yi, për vizitën e parë në Kanada nga një ministër i Jashtëm kinez në një dekadë", shkroi ministrja e Jashtme kanadeze, Anita Anand në platformën amerikane të mediave sociale X.
Vizita e tij po zhvillohet pas vizitës katër-ditore të kryeministrit kanadez Mark Carney në Kinë në janar të këtij viti, e cila ishte vizita e parë nga ndonjë kryeministër kanadez që nga viti 2017.
Më parë në një deklaratë, qeveria kanadeze tha se Wang dhe Anand do të takohen në Otava për të diskutuar mbi zbatimin e partneritetit strategjik të përditësuar Kanada-Kinë.
Tregtia dypalëshe midis Kinës dhe Kanadasë arriti në 125.1 miliardë dollarë në vitin 2025.