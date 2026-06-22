Ministri i Jashtëm i Iranit përshëndet përparimin në diplomaci, thekson mekanizmin e armëpushimit në Liban

Diyar Güldoğan
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha të hënën se negociatat me SHBA-në në Zvicër, të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari, kanë prodhuar përparim të konsiderueshëm drejt përfundimit të luftës në Liban dhe lehtësimit të presionit mbi ekonominë e Iranit, transmeton Anadolul.
"Ndërmjetësimi i palodhur nga Pakistani dhe Katari ka sjellë përparim të madh për t'i dhënë fund luftës në Liban. Eksportet e naftës dhe petrokimisë hiqen, bllokada hiqet, disa asete të ngrira lirohen dhe një plan i madh rindërtimi dhe zhvillimi për Iranin është nisur", tha Araghchi në platformën amerikane të mediave sociale X.
Komentet e tij erdhën menjëherë pasi Katari dhe Pakistani njoftuan përparim të konsiderueshëm në përpjekjet e vazhdueshme diplomatike midis SHBA-së dhe Iranit pas përfundimit të raundit të parë të bisedimeve të nivelit të lartë në Samitin e Liqenit Lucernë në Burgenstock.
Sipas deklaratës së përbashkët, palët ranë dakord për krijimin e një "qelize dekonflikti", midis palëve, Republikës Libaneze dhe të lehtësuar nga ndërmjetësit, për të siguruar respektimin e përfundimit të operacioneve ushtarake në Liban sipas memorandumit të mirëkuptimit.
"Testi i parë i vërtetë: Qeliza e dekonfliktit në Liban", tha Araghchi.
Në një deklaratë të veçantë, kryediplomati iranian i cilësoi zhvillimet diplomatike si pjesë të një përpjekjeje më të gjerë kombëtare.
"Nga fusha e futbollit në tryezën e negociatave dhe në fushën e betejës, çdo hap që hedhim si iranianë është pjesë e një beteje më të madhe: mbrojtja e nderit dhe dinjitetit të popullit tonë të dashur", tha ai.