Ministri i Jashtëm i Iranit dhe ai i Arabisë Saudite diskutojnë përpjekjet për të ulur tensionet rajonale

Şahin Demir
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe homologu i tij saudit, Princi Faisal bin Farhan, kanë diskutuar përmes telefonit të martën për përpjekjet diplomatike të fundit që synojnë uljen e tensioneve dhe ruajtjen e stabilitetit në rajon, sipas Ministrisë së Jashtme të Iranit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Ministrisë thuhet se dy ministrat shkëmbyen mendime për zhvillimet rajonale dhe nismat diplomatike në vazhdim që synojnë lehtësimin e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Më herët gjatë ditës, Araghchi zhvilloi gjithashtu një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Egjiptit, Badr Abdelatty, ku u diskutuan zhvillimet e fundit rajonale dhe përpjekjet për uljen e tensioneve.
Tensionet në rajon janë rritur që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, me Teheranin që është kundërpërgjigjur duke goditur objektiva në Izrael dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe duke mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk sollën një marrëveshje të qëndrueshme.