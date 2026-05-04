Ministri i Jashtëm gjerman: Zvogëlimi i trupave amerikane nuk do ta ndryshojë aftësinë parandaluese të NATO-s

Ayhan Şimşek
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë u përpoq të hënën të minimizojë raportimet se SHBA-ja ka pezulluar planet për të vendosur raketa lundruese me rreze të gjatë Tomahawk në Gjermani, duke këmbëngulur se kjo nuk do ta dobësojë parandalimin e NATO-s në Evropë, raporton Anadolu.
“Nuk kam absolutisht asnjë dyshim se nuk do të ketë asnjë reduktim të kapacitetit konvencional të parandalimit të NATO-s në Evropë”, tha Johann Wadephul për gazetarët në një konferencë për shtyp në Athinë, kryeqytetin e Greqisë. “Kjo do të kompensohet në një mënyrë apo tjetër në çdo rast”, shtoi ai.
Wadephul po i përgjigjej një pyetjeje lidhur me vendimin e presidentit Donald Trump për të tërhequr 5.000 trupa amerikane nga Gjermania dhe raportimet se administrata ka pezulluar një plan për të stacionuar raketa me rreze të gjatë në vend si një mjet parandalues ndaj Rusisë.
“Nuk duhet t’i mbivlerësojmë masat individuale”, tha ministri, duke argumentuar se reduktimi i trupave ishte gjerësisht i pritur si pjesë e një rishikimi global të qëndrimit mbrojtës të SHBA-së.
Wadephul gjithashtu tha se vendosja e planifikuar e raketave amerikane me rreze të gjatë ishte menduar vetëm si një “masë e përkohshme” derisa Evropa të zhvillojë kapacitete të ngjashme.
“Tani fillimisht do të kërkojmë dialog të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përcaktuar se cili vendim është marrë përfundimisht dhe cilat opsione duhet t’i shqyrtojmë”, tha ai. “Dhe së dyti, duhet ta shohim këtë si një thirrje të re për të zhvilluar dhe vënë në dispozicion më shpejt kapacitetet tona. Thjesht nuk ka rrugë tjetër”.
Tensionet mes qeverisë gjermane dhe administratës Trump u përshkallëzuan javën e kaluar pasi kancelari Friedrich Merz kritikoi Shtetet e Bashkuara për mungesë të një “strategjie daljeje” në luftën me Iranin dhe tha se amerikanët po “poshtërohen” nga Irani.
Merz gjithashtu vuri në dyshim një përfundim të shpejtë të konfliktit, duke thënë: “Iranianët janë dukshëm më të fortë sesa pritej dhe amerikanët qartësisht nuk kanë një strategji vërtet bindëse as në negociata”.
Trump reagoi në rrjetet sociale, duke thënë se Merz “nuk e di për çfarë flet”. Pentagoni më pas njoftoi se do të tërheqë 5.000 trupa nga Gjermania, ndërsa Trump tha se pritet të ndodhë një reduktim edhe më i madh.
Mediat amerikane gjithashtu raportuan se administrata Trump planifikon të heqë dorë nga një vendim i shpallur nga ish-presidenti Joe Biden në vitin 2024 për të vendosur një batalion me armë Tomahawk me rreze të gjatë në Gjermani si mjet parandalues ndaj Rusisë.