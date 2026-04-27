Ministri i Jashtëm francez thotë se kriza e Hormuzit ka zgjatur "shumë gjatë", kërkon përfundimin e bllokadës

Beyza Binnur Dönmez
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ministri i Jashtëm francez tha se kriza rreth Ngushticës së Hormuzit “ka zgjatur shumë gjatë” dhe duhet të marrë fund, duke paralajmëruar se pasiguria detare po kërcënon si tregtinë globale, ashtu edhe rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla, raporton Anadolu.
“E gjithë kjo ka zgjatur shumë gjatë. Duhet të marrë fund”, tha Jean-Noel Barrot në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.
Duke e quajtur lirinë e lundrimit “të drejtë të patjetërsueshme dhe të pacenueshme”, ai paralajmëroi kundër çdo pengese në kalimin përmes kësaj rruge ujore strategjike.
“Ngushticat janë arteriet e botës. Ato nuk janë pronë e askujt”, tha ai, duke shtuar se “nuk mund të bllokohen nga asnjë pengesë”.
Barrot tha se ajo që po ndodh në Hormuz shkon përtej vetë ngushticës dhe ka të bëjë me aftësinë e komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur pasuritë publike globale.
“Nëse do të pranonim qoftë edhe përjashtimin më të vogël nga ky parim, atëherë do të krijonim një precedent të rrezikshëm”, paralajmëroi ai.
Barrot tha se “mosveprimi nuk është opsion” dhe iu referua një nisme të përbashkët franko-britanike të nisur në Paris më 17 prill, duke bërë thirrje për një mision ndërkombëtar, të pavarur dhe “në mënyrë strikte mbrojtës”, që synon mbrojtjen e anijeve tregtare, mbështetjen e pastrimit të minave dhe ndihmën për rikthimin e lundrimit në ngushticë. Ai shtoi se mbi 50 vende e kanë mbështetur këtë nismë.
“Oqeanet janë hapësirë lirie, por jo hapësirë pa ligj”, tha ai.