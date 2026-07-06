Ministri i Brendshëm: Turqia përfundon përgatitjet e sigurisë përpara samitit të NATO-s

Fatma Zehra Solmaz
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministri i Punëve të Brendshme i Turqisë, Mustafa Ciftci, ka bërë të ditur se autoritetet kanë përfunduar përgatitjet gjithëpërfshirëse të sigurisë përpara Samitit të 36-të të NATO-s, me masa që mbulojnë aeroportet, vendet ku do të zhvillohet samiti, rrugët e transportit, sigurinë kibernetike dhe rreziqet e mundshme për rendin publik, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Ciftci tha se drejtoi një takim në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të shqyrtuar përgatitjet dhe masat e sigurisë përpara samitit dyditor të liderëve të NATO-s, i cili nis nesër në Ankara.
Ai tha se organizimi nga Turqia i një prej tubimeve më të rëndësishme të diplomacisë ndërkombëtare në një periudhë sfidash të shtuara globale është një arritje historike.
“Ky sukses është rezultat i lidershipit të fortë të presidentit tonë të nderuar Recep Tayyip Erdogan, përkushtimit të tij të vendosur ndaj paqes dhe diplomacisë, rritjes së pozitës ndërkombëtare të Turqisë dhe kapacitetit të fuqishëm institucional të shtetit tonë”, tha Ciftci.
Ai theksoi se “përgjegjësia jonë është të japim kontributin më të madh të mundshëm në këtë sukses përmes dimensionit të sigurisë”.
“Shqyrtuam çdo aspekt me të njëjtin nivel vëmendjeje, nga aeroportet dhe vendet e zhvillimit të samitit deri te vendet e akomodimit, rrugët e transportit, siguria kibernetike dhe rreziqet e mundshme për rendin publik”, tha Ciftci.
Ai shtoi se të gjitha institucionet përkatëse, veçanërisht policia dhe xhandarmëria, do të punojnë në koordinim të plotë për të garantuar masa sigurie në përputhje me dinjitetin e Türkiyes gjatë gjithë samitit.