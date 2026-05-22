Ministri i Brendshëm pakistanez zhvillon bisedime të reja në Iran mbi propozimet për t'i dhënë fund luftës

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi zhvilloi një takim tjetër me ministrin e Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, për të shqyrtuar propozimet që synojnë përfundimin e luftës midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim të Iranit, takimi u përqendrua në shqyrtimin e propozimeve që lidhen me kontaktet indirekte të vazhdueshme midis Teheranit dhe Washingtonit.
Të enjten vonë, agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve e Iranit, ISNA, raportoi se shkëmbimet e mesazheve midis Iranit dhe SHBA-së përmes ndërmjetësimit të Pakistanit mbeten në vazhdim ndërsa përpjekjet vazhdojnë për të arritur një marrëveshje kornizë, me disa dallime që ende nuk janë zgjidhur.
Sipas ISNA-s, Naqvi, i cili udhëtoi në Teheran për herë të dytë këtë javë, u dha zyrtarëve iranianë një mesazh nga pala amerikane. Burime pakistaneze të cituara nga ISNA thanë se një vizitë nga shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, do të zhvillohej nëse të dy palët finalizonin kornizën e propozuar.
Sipas një propozimi iranian me 14 pika të raportuar më parë nga Anadolu, Teherani kërkon negociata të ndara mbi programin e tij bërthamor, përfshirë çështjet e uraniumit të pasuruar, brenda 30 ditëve pas arritjes së një armëpushimi të përhershëm.
Megjithatë, Washingtoni dëshiron që çështja bërthamore të “diskutohet dhe zgjidhet” përpara çdo marrëveshjeje të përhershme armëpushimi.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës ujore strategjike.