Ministri i Brendshëm pakistanez takohet me kryediplomatin e Iranit në Teheran mes përpjekjeve të ndërmjetësimit

Serdar Dincel
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, u takua të dielën në Teheran me ministrin e Brendshëm të Pakistanit, Mohsin Naqvi, në kuadër të përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit mes Iranit dhe SHBA-së për t’i dhënë fund konfliktit mes tyre, transmeton Anadolu.
Të dyja palët diskutuan zhvillimet e fundit diplomatike në bisedimet Iran-SHBA, si dhe situatën në rajon gjatë takimit, raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA.
Naqvi mbërriti në Teheran të shtunën për bisedime me zyrtarë të lartë iranianë, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Islamabadit për ndërmjetësim mes Teheranit dhe Washingtonit.
Ai pritet të paraqesë propozime që synojnë tejkalimin e ngërçit aktual në negociata dhe lehtësimin e arritjes së një mirëkuptimi të përkohshëm mes dy palëve, thanë më herët burime pakistaneze për Anadolu.
Pakistani ka luajtur rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit që nga shpërthimi i konfliktit Iran-SHBA më 28 shkurt.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve rreth zbatimit të tij dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon.