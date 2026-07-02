Ministri gjerman i Mbrojtjes: Anëtarësimi në NATO nuk nënkupton "bindje absolute" ndaj SHBA-së

Ayhan Şimşek
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Anëtarësimi në NATO nuk do të thotë "bindje absolute" ndaj SHBA-së, tha sot ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, në përgjigje të kritikave nga administrata e Trumpit, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për revistën javore "Der Spiegel", Pistorius theksoi se aleanca vepron me konsensus, jo me dominim nga ndonjë anëtar i vetëm.
Kur u pyet, "Trumpi kërkon besnikëri nga partnerët e NATO-s si Gjermania, me të cilën ai nënkupton bindje absolute. A pajtoheni me këtë?", Pistorius e hodhi poshtë këtë premisë.
"Bindja nuk është koncepti i NATO-s", tha ai duke shtuar se "Vendimet brenda NATO-s merren me konsensusin e lirë të të gjitha shteteve anëtare dhe pa u diktuar nga shtetet anëtare individuale".
Pistorius pranoi se toni i administratës së Trumpit ndonjëherë mund të jetë "pak më i ashpër" gjatë mosmarrëveshjeve me aleatët evropianë, por tha se evropianët janë mësuar me të dhe mbeten të përqendruar në interesat e përbashkëta.
Ai theksoi se Gjermania po i rrit ndjeshëm aftësitë e saj mbrojtëse nga bindja e saj, jo nën presionin e jashtëm.
"Ne po investojmë shumë në aftësitë tona të parandalimit dhe mbrojtjes", tha Pistorius duke theksuar se "Ne bëjmë të gjitha përpjekjet për të forcuar gatishmërinë operacionale të forcave të armatosura gjermane, për sigurinë e Gjermanisë dhe partnerëve tanë në NATO".
Ministri pranoi se aleatët evropianë kishin dështuar prej kohësh në përmbushjen e angazhimeve të tyre ndaj NATO-s, veçanërisht në shpenzimet e mbrojtjes në dëm të aleancës dhe SHBA-së. Ndërsa më tej ai sugjeroi që ato ditë tani janë në të kaluarën.
"Ajo që ka rëndësi është të kthehemi në përcaktimin e një qëllimi që të gjithë e zbatojmë së bashku", tha Pistorius duke iu referuar objektivave të shpenzimeve të mbrojtjes të dakorduara së fundmi.
Ai shtoi se vendet evropiane tani po investojnë shumë dhe po marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen kolektive të aleancës.