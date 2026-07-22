Ministri francez i Arsimit: Ndalimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën 15-vjeç është "hap i domosdoshëm"

İlayda Çakırtekin
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri i Arsimit i Francës, Edouard Geffray, të mërkurën e quajti ndalimin e sapo miratuar të mediave sociale në vend për moshat nën 15-vjeç "një hap të domosdoshëm", duke argumentuar se platformat shkëputin të rinjtë nga bota, transmeton Anadolu.
"Është, në çdo rast, një hap i domosdoshëm," tha Geffray për të përditshmen La Depeche.
“Sot, të rinjtë tanë kalojnë disa orë në ditë në të ashtuquajturat platforma të mediave sociale, të cilat, në realitet, i shkëputin ata nga bota, ulin aftësinë e tyre për t'u përqendruar dhe madje mund të shkaktojnë mendime vetëvrasëse.
Ai tha se ndalimi i mediave sociale pasqyron qëllimin e arsimit, i cili është të mësojë të rinjtë se si të përdorin mjetet përpara se t'i vendosin në duart e tyre.
"A mjafton kjo? Jo. Në të njëjtën kohë, ne duhet t'u ofrojmë atyre hapësira të reja për ndërveprim social, veçanërisht nëpërmjet aktiviteteve kulturore dhe sportive," shtoi Geffray.
Për ndalimin e celularëve në shkollat e mesme franceze, ai theksoi se sfida e vërtetë është të ndihmohen nxënësit të kuptojnë rëndësinë e përdorimit të ekraneve me përgjegjësi.
“Sot, të rinjtë tanë janë viktima të ekspozimit të tepërt të ekranit, i cili dëmton marrëdhëniet e tyre sociale, shëndetin mendor dhe aftësitë njohëse”, tha Geffray.