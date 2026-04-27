Ministri Fidan do të marrë pjesë në Samitin e Tre Deteve në Kroaci ndërsa Turqia hyn si partnere strategjike

Gizem Nisa Çebi Demir
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan do të udhëtojë për në Kroaci të martën për të marrë pjesë në Samitin dy-ditor të 11-të të Iniciativës së Tre Deteve (TSI) në Dubrovnik, thanë burimet diplomatike, raporton Anadolu.
Samiti ka rëndësi të veçantë pasi do të jetë i pari në të cilin Turqia merr pjesë si "Partner Strategjik", pas pranimit të saj në këtë cilësi në Samitin e Varshavës të mbajtur më 28-29 prill 2025, thanë burimet.
Në takimin e Dubrovnikut, duke përfaqësuar presidentin Recep Tayyip Erdogan, Fidan pritet të mbajë fjalim duke theksuar se lidhja sot ka evoluar përtej infrastrukturës fizike në një ekosistem shumëdimensional që përfshin transportin, energjinë, rrjetet dixhitale, financat dhe qeverisjen, dhe se zhvillimet e fundit gjeopolitike nënvizojnë rëndësinë e saj strategjike në rritje.
Ai pritet të nxjerrë në pah ndikimin dëmtues të konflikteve në ekonominë globale dhe sigurinë e furnizimit, duke theksuar nevojën për të diversifikuar zinxhirët e furnizimit dhe rrugët e energjisë.
Fidan pritet të deklarojë se Turqia e sheh Iniciativën e Tre Deteve si një platformë gjithëpërfshirëse që forcon pronësinë rajonale dhe se duke pasur parasysh pozicionin e saj gjeostrategjik, Ankaraja është e gatshme të kontribuojë më tej si "Partner Strategjik" dhe të thellojë bashkëpunimin brenda kornizës.
Ai pritet të nënvizojë se përballë sfidave komplekse dhe të ndërlidhura të sotme, ekziston nevoja për një narrativë të ripërtërirë në marrëdhëniet Turqi-BE dhe se axhenda e lidhshmërisë mund të shërbejë si një fushë konstruktive dhe premtuese për përparim.
Fidan pritet të referohet në projekte të mëdha si Korridori i Mesëm dhe Projekti i Rrugës së Zhvillimit, duke vënë në dukje kontributin e tyre të mundshëm në tregtinë globale. Ai do të theksojë se Turqia nuk i sheh korridoret e lidhshmërisë si rrugë konkurruese, por si komponentë plotësues të një sistemi më të gjerë.
- Iniciativa e Tre Deteve
Iniciativa e Tre Deteve u lançua në vitin 2015 me iniciativën e presidentit të atëhershëm polak Andrzej Duda dhe presidentes së atëhershme kroate Kolinda Grabar-Kitaroviq.
Iniciativa synon të forcojë infrastrukturën e energjisë, transportit dhe dixhitale në të gjithë vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore të vendosura midis Detit Baltik, Adriatikut dhe Detit të Zi, shumë prej të cilave kanë trashëguar infrastrukturë të vjetëruar ose të pamjaftueshme.
Brenda iniciativës, vetëm shtetet anëtare të BE-së mund të marrin pjesë si "Anëtarë Pjesëmarrës". Pranimi i Turqisë si "Partner Strategjik" u miratua me konsensus në Samitin e Varshavës në vitin 2025. Anëtarët pjesëmarrës aktualë përfshijnë Austrinë, Bullgarinë, Çekinë, Estoninë, Kroacinë, Letoninë, Lituaninë, Hungarinë, Poloninë, Rumaninë, Sllovakinë, Slloveninë dhe Greqinë.
Partnerët strategjikë përfshijnë Turqinë, Komisionin Evropian, SHBA-në, Gjermaninë, Japoninë dhe Spanjën. Vendet partnere pjesëmarrëse përfshijnë Ukrainën, Moldavinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi.
Italia pritet të pranohet si një "partner strategjik" i ri në Samitin e Dubrovnikut të këtij viti.