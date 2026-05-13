Ministri belg i mbrojtjes vlerëson industrinë e mbrojtjes të Turqisë, thotë se Belgjika duhet të ndjekë shembullin

Seyit Şamil Kurt
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri belg i Mbrojtjes Theo Francken vlerësoi sot përparimet e Turqisë në teknologjitë e mbrojtjes, inovacionin dhe sistemet pa pilot, duke thënë se Belgjika duhet të përshpejtojë përpjekjet për modernizimin e forcave të armatosura dhe zgjerimin e kapaciteteve me dronë, raporton Anadolu.
Duke folur në Ditën e Industrisë së Mbrojtjes Turqi–Belgjikë të organizuar nga Sekretariati i Industrive të Mbrojtjes të Turqisë në Ankara, Francken tha se bashkëpunimi midis kompanive turke dhe belge të mbrojtjes është zgjeruar pas kontakteve të mëparshme mes zyrtarëve dhe përfaqësuesve të industrisë.
- Zgjerimi i bashkëpunimit në mbrojtje
Duke e përshkruar ngjarjen si një platformë të rëndësishme për krijimin e kontakteve, Francken tha se takimi bashkoi sipërmarrës dhe kompani të mbrojtjes me mundësi të mëdha biznesi.
“Për mua, tregtia e jashtme ka të bëjë me kontakte dhe kontrata”, tha ai, duke shtuar se kompanitë belge dhe turke pritet të nënshkruajnë shtatë ose tetë marrëveshje më vonë gjaté ditës, ndërsa negociatat për disa të tjera janë në vazhdim.
- Vizita në Baykar ndikoi në vizionin e Belgjikës për mbrojtjen
Francken kujtoi vizitën e tij në kompaninë turke të dronëve Baykar tre vite më parë me Asamblenë Parlamentare të NATO-s, duke thënë se aftësitë teknologjike dhe kërkimore të kompanisë kishin lënë një përshtypje të fortë tek ai.
“Ajo që pashë në Baykar – të gjitha ato kapacitete, teknologjia e re, inovacioni, kërkim-zhvillimi, shtysa dhe rritja – ishte mahnitëse për mua”, tha ai.
Ministri belg tha se më vonë u kishte thënë kolegëve në Belgjikë se Turqia ishte “shumë përpara” në modernizimin e mbrojtjes dhe në aftësitë e luftës me sisteme pa pilot.
“Edhe ne duhet të modernizojmë ushtrinë tonë dhe të kalojmë drejt kapaciteteve më të mëdha pa pilot, inovacionit dhe përshtatjes së forcave tona të armatosura. Kjo është ajo që po bëjnë këtu dhe kjo është ajo që na duhet edhe ne”, tha ai.
- Belgjika rrit shpenzimet e mbrojtjes
Francken tha se një nga vendimet e tij të para si ministër i mbrojtjes kishte qenë emërimi i asaj që ai e quajti “gjenerali i parë i dronëve në botë” për të udhëhequr transformimin ushtarak të Belgjikës.
Ai shtoi se Belgjika po rrit buxhetin e mbrojtjes me 60 për qind, duke e përshkruar si rritjen më të madhe mes aleatëve të NATO-s, ndërsa sinjalizoi se mund të ketë rritje të mëtejshme.
“Ka shumë mundësi dhe shanse, dhe shpresoj t’i shfrytëzojmë sot”, tha ai.
- Turqia e quan vizitën “historike”
Sekretari i Industrive të Mbrojtjes së Turqisë, Haluk Gorgun, tha se bashkëpunimi në rritje mes industrive të mbrojtjes turke dhe belge mund të kontribuojë jo vetëm për nevojat e dy vendeve, por edhe për projekte të përbashkëta në tregjet aleate dhe të vendeve të treta.
Gorgun e quajti vizitën e delegacionit belg “historike” për industrinë e mbrojtjes së Turqisë, duke vënë në dukje se programi përfshinte jo vetëm ekspozitën IDEF, por edhe takime në Ankara dhe vizita në kompani turke të mbrojtjes.
Ai tha se më shumë se 4.000 kompani operojnë në sektorin e mbrojtjes në Turqi dhe theksoi se mundësitë e bashkëpunimit variojnë nga sistemet e platformave deri te nënsistemet dhe komponentët.
“Ne nuk kufizohemi vetëm në shtatë ose tetë marrëveshje. Jemi të hapur për bashkëpunim në çdo nivel”, tha ai, duke shtuar se njoftime të tjera mund të vijnë para takimeve të ardhshme të NATO-s dhe forumeve të industrisë së mbrojtjes.