Ministrat izraelitë bëjnë thirrje për bombardimin e kryeqytetit libanez dhe arrestimin e grave

Lina Altawell
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministrat izraelitë kanë përshkallëzuar retorikën kundër Libanit, duke bërë thirrje për bombardimin e Bejrutit, arrestimin e grave libaneze dhe pushtimin e territorit në shenjë hakmarrjeje për sulmet me dron të Hezbollahut, transmeton Anadolu.
“Ne duhet të mendojmë jashtë kornizës në lidhje me Hezbollahun, dhe gjithashtu duhet të konsiderojmë pushtimin e territorit dhe vrasjen e shumë terroristëve”, tha ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, gjatë një takimi të kabinetit të sigurisë të Izraelit të hënën në mbrëmje, siç citohet nga gazeta Maariv.
Ben-Gvir bëri thirrje gjithashtu për "arrestimin e grave dhe fëmijëve të tyre", duke thënë se "Kjo është ajo që i lëndon ata më shumë".
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar, akuzoi Hezbollahun se po kërkon të tërheqë Izraelin në "një luftë rrënimi".
Ushtria izraelite ka ndërmarrë sulme ajrore vdekjeprurëse në Liban që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut më 2 mars, duke vrarë më shumë se 3.600 njerëz, duke plagosur mbi 11.100 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz.
Sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban shkaktuan një ditë sulmesh të ndërsjella mes Iranit dhe Izraelit të hënën.
Ndërsa Teherani u zotua për një përgjigje "shkatërruese" nëse sulmet izraelite në Liban vazhdojnë, Tel Aviv tha se do të vazhdojë ofensivën e tij në vendin arab.
"Izraeli ka nevojë për shumë armë," tha në takim Yitzhak Wasserlauf, ministër për Zhvillimin e Periferisë, Negevit dhe Galilesë nga e djathta ekstreme Otzma Yehudit.
Ministri i Çështjeve të Vendbanimit, Orit Strock, bëri thirrje për pushtimin e territorit në Liban.
- Bombardimi i Bejrutit
Ministri izraelit i Kulturës dhe Sportit Miki Zohar bëri thirrje për përshkallëzimin e sulmeve ajrore në periferinë jugore të Bejrutit.
"Unë besoj se iranianët e kuptojnë se hyrja në një konfrontim të drejtpërdrejtë me Izraelin nuk është e mençur," i tha Zohar radios lokale 103 FM të Izraelit.
"Herën tjetër që Hezbollahu të qëllojë në qytetet izraelite, ne do të sulmojmë menjëherë Dahiyeh dhe iranianët do të përpiqen përsëri, kështu që le të provojnë," tha Zohar.
“(Kryeministri Benjamin) Netanyahu e bëri të qartë se nëse Irani përpiqet të na dëmtojë, ne do ta shkatërrojmë atë plotësisht”, shtoi ai.
“Ne vazhdojmë të formësojmë Lindjen e Mesme ashtu siç duhet të jetë”, tha Zohar.
Gjatë takimit të kabinetit, ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se "Fati i Dahiyeh në Bejrut është fati i qyteteve të veriut".
"Ne refuzojmë kategorikisht kërcënimet iraniane dhe çdo përpjekje iraniane për të lidhur Libanin me Iranin ose për të sulmuar Izraelin do të përballet me forcë të madhe, siç ndodhi dje," tha Katz.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa për dekada dhe të tjera të pushtuara gjatë luftës së mëparshme midis 2023 dhe 2024. Gjatë ofensivës së tij aktuale, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra, ose rreth 6 milje, në inkursionin e tyre më të thellë që kur Izraeli u tërhoq nga Libani jugor në vitin 2000.