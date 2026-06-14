Ministrat izraelitë bëjnë thirrje për bombardimin e Bejrutit pavarësisht armëpushimit

Serdar Dincel
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Dy ministra të kabinetit izraelit bënë thirrje të dielën për rifillimin e sulmeve ajrore në periferitë jugore të kryeqytetit libanez Bejrut, pavarësisht armëpushimit në fuqi, transmeton Anadolu.
Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir tha se Izraeli duhet të “qëllojë për çdo shkelje” nga Hezbollahu dhe për çdo dron të lëshuar nga grupi libanez.
“Dahiyeh duhet të dridhet”, tha ai në platformën sociale amerikane X, duke iu referuar periferive jugore të Bejrutit.
Ministri i Financave Bezalel Smotrich gjithashtu kërkoi që kryeministri Benjamin Netanyahu të “rrëzojë ndërtesat në Dahiyeh sot”.
“Zjarri drejt vendbanimeve veriore është një test i ekuacionit të Dahiyehs që kryeministri shpalli”, tha Smotrich në X.
Thirrjet e politikanëve të linjës ekstreme erdhën pasi ushtria izraelite raportoi një sulm me dron nga Libani që kishte në shënjestër pozicione ushtarake në veri të Izraelit.
Ushtria izraelite i ka vazhduar sulmet e përditshme ajrore në Liban pavarësisht një marrëveshjeje të brishtë armëpushimi që është në fuqi që nga 17 prilli.
Sipas autoriteteve libaneze, sulmet izraelite kanë vrarë mbi 3.700 persona, kanë plagosur rreth 11.500 dhe kanë zhvendosur mbi 1,5 milion njerëz që nga 2 marsi.