Ministrat e Mbrojtjes të Turqisë dhe Belgjikës takohen në Ankara

Utku Şimşek
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri turk i Mbrojtjes, Yasar Guler u takua sot në Ankara me homologun e tij belg, Theo Francken, transmeton Anadolu.
Francken u prit me një ceremoni ushtarake në Ministrinë Turke të Mbrojtjes Kombëtare, ku u intonuan himnet kombëtare të të dy vendeve përpara se ministri belg të inspektonte rojen e nderit.
Më vonë, të dy ministrat zhvilluan bisedime me dyer të mbyllura, tha ministria.
Pas takimit, u nënshkrua një letër qëllimi midis Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, Presidencës së Industrive të Mbrojtjes dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Belgjikës.
Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë sekretari i Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Gorgun dhe gjenerallejtënant Bernard Phaleg, drejtori kombëtar i armatimeve të Belgjikës.