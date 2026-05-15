Ministrat e Këshillit të Evropës: Sfidat e pazgjidhura të migracionit mund të dëmtojnë besimin publik

Melike Pala
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Ministrat e Jashtëm të 46 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës kanë miratuar një deklaratë politike ku pranojnë se sfidat komplekse të lidhura me migracionin në Evropë rrezikojnë të dobësojnë besimin publik në sistemin e të drejtave të njeriut në kontinent nëse nuk trajtohen, transmeton Anadolu.
Deklarata, e miratuar me konsensus gjatë sesionit vjetor të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës në Chisinau të Moldavisë, thekson presionet në rritje të migracionit dhe ndikimin e tyre në sistemin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Ajo thotë se “sfida të rëndësishme dhe komplekse të lidhura me migracionin” prekin disa vende anëtare dhe paralajmëron se dështimi për t’i adresuar ato në mënyrë të duhur “mund të dobësojë besimin publik në sistem”.
Teksti vjen mes debatit të vazhdueshëm në Evropë për politikat e migracionit, menaxhimin e kufijve dhe rolin e detyrimeve për të drejtat e njeriut në trajtimin e hyrjeve të parregullta. Deklarata riafirmon angazhimin e shteteve anëtare ndaj Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke theksuar nevojën për të balancuar të drejtat individuale me interesat më të gjera të shoqërisë.
Ajo thekson se shtetet ruajnë “të drejtën sovrane të padiskutueshme” për të kontrolluar hyrjen dhe qëndrimin e të huajve si dhe thekson se mbrojtja e kufijve mbetet një domosdoshmëri dhe detyrim, për aq kohë sa zbatohet në përputhje me standardet e Konventës.
Pjesë të veçanta trajtojnë garancitë sipas Nenit 3 të Konventës, që ndalon torturën dhe trajtimin çnjerëzor ose degradues si dhe Nenit 8 për respektimin e jetës private dhe familjare. Deklarata përmend sfidat e lidhura me instrumentalizimin e migracionit nga aktorë armiqësorë, ardhjet në shkallë të gjerë dhe qasje të reja si “qendrat e kthimit” për menaxhimin dhe frenimin e migracionit të parregullt.
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Alain Berset tha se marrëveshja përfaqëson një sinjal të fortë mbështetjeje për sistemin e Konventës dhe pasqyron një kuptim të përbashkët mes shteteve anëtare për mënyrën se si duhet të funksionojë ai në kontekstin e migracionit.