Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Omanit diskutojnë mbi parandalimin e dhunës në Lindjen e Mesme

Elena Teslova
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Rusisë tha të enjten se ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, ka diskutuar mbi situatën në Lindjen e Mesme në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr bin Hamad Al Busaidi, transmeton Anadolu.
"Gjatë bisedimeve, ministrat diskutuan çështjet kryesore në agjendën e Lindjes së Mesme, me një fokus të veçantë në situatën në rajonin e Gjirit Persik", tha ministria në një deklaratë.
Të dyja palët theksuan rëndësinë e parandalimit të një shpërthimi të ri të dhunës dhe shmangies së dëmtimit të infrastrukturës civile që rezulton nga sulmet kundër territorit iranian dhe shteteve fqinje arabe.
"Ministrat gjithashtu theksuan nevojën për të shmangur përshkallëzimin artificial të tensioneve brenda Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe bënë thirrje për një kthim të menjëhershëm të përpjekjeve politike dhe diplomatike bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe duke marrë parasysh interesat legjitime të të gjitha vendeve në rajon", vuri në dukje deklarata.
Lavrov riafirmoi gatishmërinë e Rusisë për të ofruar ndihmën e nevojshme në arritjen e këtyre objektivave, duke përfshirë përmes parimeve dhe masave praktike të përcaktuara në Konceptin e Sigurisë Kolektive të Rusisë për rajonin e Gjirit Persik, thuhet në deklaratë.
Biseda mbuloi gjithashtu çështje që lidhen me zhvillimin e vazhdueshëm progresiv të bashkëpunimit shumëplanësh midis Rusisë dhe Omanit, vuri në dukje shërbimi diplomatik.