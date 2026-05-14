Ministrat e Jashtëm të bllokut BRICS takohen në Indi mes luftës me Iranin

Ahmad Adil
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ministrat e Jashtëm të bllokut BRICS u takuan sot në kryeqytetin e Indisë, New Delhi, mes luftës së vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, tha një anëtar i grupit, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit dyditor, ministri i Jashtëm i Indisë, Subrahmanyam Jaishankar po pret homologët e tij nga blloku me 11 anëtarë, i cili filloi në vitet 2009-2010 me Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Në vitet e mëvonshme iu bashkuan edhe vende të tjera, përfshirë Arabinë Saudite, Egjiptin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Etiopinë, Indonezinë dhe Iranin.
Ministrat e Jashtëm të BRICS-it dhe krerët e delegacioneve nga vendet anëtare dhe partnere po marrin pjesë në takim, thanë zyrtarët. Në takim, diplomatët do të "shkëmbejnë pikëpamjet mbi çështjet globale dhe rajonale me interes të ndërsjellë", shtuan ata.
Me Indinë që shërben si kryetare e bllokut, ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi nuk po merr pjesë në takim pasi Pekini aktualisht po pret presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për një samit me presidentin Xi Jinping.
Takimi në New Delhi vjen në mes të luftës SHBA-Izrael me Iranin, e cila filloi më 28 shkurt, por aktualisht është nën një armëpushim.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi po merr pjesë në takim. Diplomatët më të lartë të BRICS-it do të takohen gjithashtu së bashku me kryeministrin indian Narendra Modi.
Të premten, ministrat e Jashtëm të BRICS-it do të zhvillojnë gjithashtu takime, pas të cilave pritet një deklaratë e përbashkët. Blloku synon të krijojë mekanizma financiarë alternativë, të frenojë varësinë nga dollari dhe të rrisë përfaqësimin e Jugut Global në institucionet ndërkombëtare, duke sfiduar strukturat qeverisëse të udhëhequra nga Perëndimi.
Kryesia e Indisë në BRICS për vitin 2026 udhëhiqet nga tema "Ndërtimi për Rezistencë, Inovacion, Bashkëpunim dhe Qëndrueshmëri". Së bashku, vendet e BRICS-it përfaqësojnë mbi 40 për qind të popullsisë globale dhe mbi 32 për qind të PBB-së globale.