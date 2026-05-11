Ministrat e Jashtëm të BE-së do të diskutojnë në Bruksel mbi sanksionet dhe sigurinë në Lindjen e Mesme

Şeyma Erkul Dayanç
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian (BE) do të takohen në Bruksel të hënën për të shqyrtuar sanksionet e reja të lidhura me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe për të diskutuar një gamë të gjerë çështjesh të politikës së jashtme, duke përfshirë zhvillimet në Lindjen e Mesme, tha shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, transmeton Anadolu.
Përpara takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme, Kallas, tha se "Ne kemi parë se ky armëpushim që Putini donte ishte vetëm shumë cinik për të mbrojtur paradën e tij, ndërsa ata në fakt po sulmonin civilët në Ukrainë".
Kallas tha se Ukraina i është përmbajtur propozimeve të mëparshme të armëpushimit, ndërsa Rusia ka vazhduar operacionet ushtarake.
BE-ja pritet të ecë përpara me sanksionet që synojnë individët e përfshirë në deportimin e fëmijëve ukrainas në Rusi, së bashku me një diskutim të nivelit të lartë mbi përpjekjet për kthimin e këtyre fëmijëve.
Ministrat do të takohen gjithashtu me ministrin e jashtëm të Kanadasë, ndërkohë Kallas e përshkroi Kanadanë si një "partner me të njëjtat mendime" në sigurinë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin shumëpalësh.
Lidhur me Lindjen e Mesme, diskutimet do të përqendrohen në sigurinë detare, duke përfshirë misionin detar "Aspides" të BE-së dhe përshtatjet e mundshme të planeve operacionale për të mbështetur operacionet e çminimit dhe shoqërimit.
Ajo tha se ministrat pritet të shqyrtojnë sanksionet ndaj kolonëve të dhunshëm, megjithëse disa propozime ende kërkojnë marrëveshje të mëtejshme midis shteteve anëtare.
Rendi i ditës përfshin gjithashtu një dialog politik me Sirinë mbi rindërtimin institucional dhe reformat e qeverisjes, ndërsa BE-ja vazhdon të përshtasë angazhimin e saj.
Bashkëpunimi i Ballkanit Perëndimor dhe kërcënimet hibride do të diskutohen gjithashtu, ku Kallas lidhi progresin e zgjerimit me reformat në vendet kandidate.