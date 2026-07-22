Ministrat e Jashtëm të Azisë dhe Paqësorit theksojnë sfidat globale në takimin e ASEAN-it në Manila

Saadet Gökce
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Japonia, Koreja e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re theksuan sfidat globale të mërkurën gjatë Konferencave të tyre Pasministrore me Shoqatën e Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në kryeqytetin e Filipineve, Manila, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm japonez, Toshimitsu Motegi, shprehu mbështetjen për unitetin dhe qendrën e ASEAN-it, duke thënë se Japonia dëshiron të thellojë bashkëpunimin në fusha me interes të fortë reciprok dhe potencial të rëndësishëm, duke përfshirë transformimin digjital, inteligjencën artificiale (AI) dhe transformimin e gjelbër.
Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut, Cho Hyun, tha se ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit global, paqëndrueshmëria në Lindjen e Mesme dhe transformimi i shpejtë teknologjik po riformësonin rajonin, duke krijuar mundësi dhe rreziqe të reja.
Seuli po punon me ASEAN-in në iniciativa konkrete, duke përfshirë një iniciativë të shoqërimit të AI dhe një iniciativë të industrive kulturore dhe krijuese, tha ai.
Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, tha se bota e sotme po përballet me një sërë sfidash të reja dhe unike, duke përfshirë konkurrencën e përtërirë gjeostrategjike, sfidat ndaj sistemit shumëpalësh të bazuar në rregulla, inteligjencën artificiale dhe ndryshimet klimatike.
"Partneriteti ynë mbetet forca jonë më e madhe. Ai mbështet bashkëpunimin tonë, ndarjen tonë të njohurive dhe ekspertizës, tregtinë tonë dhe prosperitetin tonë të ndërsjellë," tha Peters.
Ministrja e Jashtme Australiane, Penny Wong, tha se kishte qenë një "vit sfidues" pasi peizazhi strategjik ndryshoi, konkurrenca u intensifikua dhe rreziqet e përshkallëzimit dhe llogaritjeve të gabuara u rritën.